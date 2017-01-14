1 февраля - день X для Поветкина. Вскроют его допинг-пробу

1 февраля состоится вскрытие допинг-пробы "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Процедура должна была состояться еще 6 января в Лос-Анджелесе (США), однако была отложена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на релиз Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, в допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. Команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя с россиянином за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

"Пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение", — сказал тогда президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Специалисты отмечают, что даже если бы бой между Поветкиным и Стиверном все-таки состоялся, он не имел бы титульного статуса.

Отметим, Александр Поветкин может быть отстранен от участия в боях под эгидой WBC на неопределенный срок — но только в том случае, если в течение года будет уличен в применении допинга.

Об этом говорилось в решении Всемирного боксерского совета (WBC), который вел расследование в отношении Поветкина. Боксера обязали в течение года постоянно проходить проверки на допинг. И если одна из проб даст положительный результат, то он будет отстранен от соревнований под эгидой WBC на неопределенный срок.

В мае 2016 года боксерский поединок между Поветкиным, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество мельдоний, и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером был перенесен.

Боксер употреблял мельдоний в сентябре прошлого года, когда препарат еще был разрешен, а в мае 2016 года в допинг-пробе спортсмена обнаружены остаточные следы препарата — менее 1 мкг.

Вещество было внесено в список запрещенных с 1 января 2016 года. С начала года более 20 российских спортсменов были уличены в употреблении запрещенного вещества — мельдония. В их числе: конькобежец Павел Кулижников, биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин, регбисты Алексей и Алена Михальцовы, пловчиха Юлия Ефимова, борцы греко-римского стиля Евгений Салеев и Сергей Семенов, бобслеистка Надежда Сергеева, а также легкоатлеты Надежда Котлярова, Ольга Вовк, Гульшат Фазлетдинова и Андрей Минжулин.

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