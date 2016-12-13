Китай стареет: Аукнулся демографический лозунг

Число пожилых жителей Китая к 2055 году достигнет 400 миллионов человек, прогнозирует Академия социальных наук Китая.

Фото: AP

В прослойку пенсионеров попадет каждый пятый китаец. Еще через 25 лет доля престарелых достигнет максимальной отметки - на пожилых будет приходиться почти треть граждан КНР. После этого, считают аналитики, постепенно нация начнет омолаживаться.

По словам местных социологов, наиболее динамичными темпами количество пожилых будет увеличиваться в ближайшие 10-15 лет - ежегодный прирост составит 0,5%. Одновременно будут происходить изменения в плане соотношения полов - женщин станет больше преимущественно за счет дам преклонного возраста.

"В то время как в Южной Корее и Японии население стареет в силу трансформаций, обусловленных экономическим развитием, в Китае этот феномен имеет несколько иную природу. Сказывается прежняя политика "одна семья - один ребенок", которая привела к сокращению числа новорожденных", - цитирует газета China Daily эксперта Госсовета КНР Ма Ли, специализирующегося на демографической проблематике.

Прежде всего будет наблюдаться стремительное старение населения аграрных районов, в крупных городах эта тенденция окажется менее заметной, считает ученый. При этом, в крупных мегаполисах этот процесс будет протекать медленнее.

Согласно данным Министерства гражданской администрации Китая, в стране проживает более 143 млн людей в возрасте старше 65 лет (10% населения). В то же время на территории страны насчитывается всего 116 тыс. домов для престарелых, рассчитанных на 6,7 млн человек. То есть на одно место приходится по 57-58 пенсионеров.

В связи с такой тревожной демографической тенденцией с 1 января 2015 года власти официально отменили политику ограничения рождаемости, разрешив всем семьям иметь по два ребенка. Предполагается, что этот шаг позволит сгладить диспропорции в китайском обществе.

Еще недавно китайские власти заявляли, что отказаться от политики "одна семья - один ребенок" не намерены и даже напротив, собираются усилить контроль в сфере рождаемости.

Политика "одна семья - один ребенок" реализуется в КНР с 1980-х годов для контроля роста числа населения, при этом в последние годы в действующий регламент вносятся уточнения. На сегодняшний день в ряде городов иметь второго ребенка разрешено парам, в которых каждый из родителей является единственным ребенком. В некоторых сельских районах разрешается родить второго ребенка семьям, где первой родилась девочка. Вместе с тем, даже те, кто формально имеет право на рождение второго ребенка, должны пройти ряд бюрократических процедур, чтобы получить на это официальное разрешение.