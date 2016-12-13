Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китай стареет: Аукнулся демографический лозунг

Общество

Число пожилых жителей Китая к 2055 году достигнет 400 миллионов человек, прогнозирует Академия социальных наук Китая.

356673.jpeg
Фото: AP

В прослойку пенсионеров попадет каждый пятый китаец. Еще через 25 лет доля престарелых достигнет максимальной отметки - на пожилых будет приходиться почти треть граждан КНР. После этого, считают аналитики, постепенно нация начнет омолаживаться.

По словам местных социологов, наиболее динамичными темпами количество пожилых будет увеличиваться в ближайшие 10-15 лет - ежегодный прирост составит 0,5%. Одновременно будут происходить изменения в плане соотношения полов - женщин станет больше преимущественно за счет дам преклонного возраста.

"В то время как в Южной Корее и Японии население стареет в силу трансформаций, обусловленных экономическим развитием, в Китае этот феномен имеет несколько иную природу. Сказывается прежняя политика "одна семья - один ребенок", которая привела к сокращению числа новорожденных", - цитирует газета China Daily эксперта Госсовета КНР Ма Ли, специализирующегося на демографической проблематике.

Прежде всего будет наблюдаться стремительное старение населения аграрных районов, в крупных городах эта тенденция окажется менее заметной, считает ученый. При этом, в крупных мегаполисах этот процесс будет протекать медленнее.

Согласно данным Министерства гражданской администрации Китая, в стране проживает более 143 млн людей в возрасте старше 65 лет (10% населения). В то же время на территории страны насчитывается всего 116 тыс. домов для престарелых, рассчитанных на 6,7 млн человек. То есть на одно место приходится по 57-58 пенсионеров.

В связи с такой тревожной демографической тенденцией с 1 января 2015 года власти официально отменили политику ограничения рождаемости, разрешив всем семьям иметь по два ребенка. Предполагается, что этот шаг позволит сгладить диспропорции в китайском обществе.

Еще недавно китайские власти заявляли, что отказаться от политики "одна семья - один ребенок" не намерены и даже напротив, собираются усилить контроль в сфере рождаемости.

Политика "одна семья - один ребенок" реализуется в КНР с 1980-х годов для контроля роста числа населения, при этом в последние годы в действующий регламент вносятся уточнения. На сегодняшний день в ряде городов иметь второго ребенка разрешено парам, в которых каждый из родителей является единственным ребенком. В некоторых сельских районах разрешается родить второго ребенка семьям, где первой родилась девочка. Вместе с тем, даже те, кто формально имеет право на рождение второго ребенка, должны пройти ряд бюрократических процедур, чтобы получить на это официальное разрешение.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Китай демография
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
США и Канада
Почему ЦРУ поссорилось с ФБР
Космос
Космические булыжники атакуют Землю
Читательский топ
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Спорт
Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы
Любовь Степушова (Люлько) Почему ЦРУ поссорилось с ФБР Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Максим Зимин В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
RussianVasya В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
RussianVasya Сенсация: Обама обвинил Трампа в братстве с Путиным
Google_103613878521569645509 Война в Сирии - на стадии завершения
Наталья Стекленёва ( Минаева) Вадим Горшенин: Неплохо бы в порядке эксперимента судьям посидеть в СИЗО
вячеслав судаков Горбачев считает возможным новый союз в границах СССР
Беня Норкин Война в Сирии - на стадии завершения
Павел Ток Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Алексей Белопухов В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Сергей A Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?