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Источник Правда.Ру

Горбачев считает возможным новый союз в границах СССР

Общество

Страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах. Об этом заявил экс-президент Советского союза Михаил Горбачев.​ При этом он отметил, что восстановление советского союза быть не может, просто союза — да.

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"В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый союз может быть", — заявил политик. Кроме того, экс-президент рассказал о том, что не снимает "с себя долю ответственности" за распад СССР. "Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца", — заявил он в интервью ТАСС, добавив, что "реформировать" и "обновить" СССР "было возможно и необходимо". Ранее первый президент СССР назвал участников Беловежских соглашений виновными в развале СССР. Он рассказал, почему в 1991 году не арестовал

председателя Правительства РСФСР Бориса Ельцина, председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

"Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться", — сказал Горбачев, добавив, что такой сценарий спровоцировал был "пожар по стране".

Горбачев отметил, что хотел обойтись без крови и поэтому отдал власть.

При этом Горбачев категорически отверг версию о том, что к распаду СССР привела перестройка. "Так думать было бы крупной исторической ошибкой. В результате перестройки страна встала на путь свободы и демократии. Он оказался трудным. Труднее, чем мы думали в начале пути. Но он, я был и остаюсь в этом уверен, необратим", — заявил он.

Помогли развалу СССР и США, считает Михаил Горбачев.

"Никто не думал, что можно Советский Союз ликвидировать. А потом начали помогать. Под столом потирали руки, сколько лет, чуть ли не столетие боролись с Россией, а тут она сама себя "покроила", — добавил экс-президент СССР.

Кроме того, Михаил Горбачев раскритиковал западные страны за их отношение к России.

"Они донимают нас обвинениями, винят за все", — подчеркнул он и добавил, что это вызвало ответную реакцию со стороны России.

Что касается нынешних отношений США и России, то Михаил Горбачев считает, что две страны способны повести мир по новому пути.

"Мир нуждается в сотрудничестве между Россией и США", — цитирует агентство слова Горбачева, который добавил, что в случае, если диалог не будет налажен, "все начнут военное наращивание".

По поводу избранного президента США Дональда Трампа он сказал: "У него мало политического опыта. Однако, возможно, это и хорошо".

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