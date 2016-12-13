Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?

Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, направленный на снижение предельных сумм, которые могут быть удержаны с пенсионеров-должников в рамках исполнительного производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Сейчас из пенсии могут удержать до половины суммы, а в некоторых случаях — до 70 процентов. Но авторы идеи считают, что это нарушает права пожилых людей на жизнь. Поэтому предельную сумму предлагают снизить, а также дифференцировать в зависимости от превышения или непревышения уровня прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в регионе, где они проживают.

В соответствии с законопроектом в случае, если сумма страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения такой выплаты) превышает величину прожиточного минимума, то сумма удерживаемых средств не может составлять более 20% такой пенсии или выплаты. А если размер подобной пенсии или выплаты не превышает или равен величине прожиточного минимума, то удержано может быть не более 10%.

Кстати, ранее Правда.Ру сообщала, что бедных россиян хотят освободить от подоходного налога. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, этот вопрос обсуждают в правительстве. Как пишет Интерфакс, Голодец отметила, что освобождение людей с низкими доходами от НДФЛ — один из важнейших шагов для преодоления бедности.

В таких условиях россияне не настроены копить на старость заранее. Почти половина на пенсии планирует подрабатывать. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги. А вот большинство собирается будут жить на пенсию, какой бы она ни была.

Между тем эксперты считают, что задуматься стоит заранее. Ведь с официальной зарплаты в качестве пенсии вы получите лишь 25-30%, рассказал Правде.Ру кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

Кстати, слухи о якобы богатых зарубежных пенсионерах — на самом деле всего лишь мифы, уверены специалисты. В России нередко замечают путешествующих пожилых людей из-за рубежа. Откуда у них столько денег, ведь наши старики еле сводят концы с концами?

— Я вам хочу сказать, что точно такие группы российских пенсионеров приезжают за рубеж. К сожалению, круг этих пенсионеров ограничен. Некоторые пенсионеры получают хорошие пенсии, и они могут себе позволить ездить. Но это не страховые пенсии, это пенсии связанные с пенсионным обеспечением за выполнение определенных функций. Это пенсии государственных служащих, которые зависят от их содержания. А содержание государственных служащих бывает достаточно большое, как у депутатов — в 450 тысяч рублей. И если от этой суммы вы возьмете даже 50%, то ваша пенсия будет около 200 тысяч, и вы себе наверняка сможете позволить путешествовать. Точно такие же зарубежные пенсионеры приезжают сюда, — добавил Константин Добромыслов.

По мнению эксперта, зарубежные пенсионеры точно так же не могут себе многое позволить и точно так же сводят концы с концами в обычных бытовых условиях.

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