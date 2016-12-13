Европейским детям разрешат иметь четырех родителей

Семейное законодательство в Нидерландах должно быть тщательно пересмотрено, чтобы соответствовать современным реалиям и тому, как формируются семьи. К такому выводу пришла специальная правительственная комиссия в своем новом докладе, представленном министру безопасности и юстиции страны Ару ван дер Стёру.

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Специалисты трудились над документом больше двух лет. Итогом работы стали десятки рекомендаций, которые, по мнению голландских экспертов, помогут лучше защитить детей.

К примеру, детям хотят давать право воспитываться сразу четырьмя родителями в нескольких семьях. Речь идет о разведенных родителях, сформировавших новые семьи, о родителях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, воспользовавшихся услугами суррогатной матери, а также усыновлении или удочерении и о других подобных ситуациях, передает ТАСС.

В дополнение к этому комиссия считает необходимым снизить с 12 до восьми лет возраст ребенка, с которого он имеет право самостоятельно решать, с кем из родителей проживать в случае развода.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала о том, что европейские ученые заявили о необходимости зачатия при участии не двух, а трех родителей. Британские медики уверены, что современные методы экстракорпорального оплодотворения, делающие возможным зачатие при помощи биологического материала, взятого у трех родителей, избавит человечество от некоторых генетических болезней, пишет Planet Today.

Диабет, проблемы со зрением, мышечная атрофия, а также еще огромный комплекс генетически обусловленных недугов, может навсегда уйти в прошлое, если процедура ЭКО на основе генов трех родителей получит широкое распространение — заявляют сотрудники Департамента здравоохранения материнства и детства Великобритании, которые официально одобрили подобную практику.

Между тем в Российской православной церкви считают, что европейцам навязывают идею нетрадиционной семьи именно сверху.

— За этой тенденцией стоят не только лобби людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и люди, уверовавшие в новую социальную утопию. Это новая интеллектуальная и политическая мода, как когда-то был коммунизм. Ее сторонники утверждают, что человек имеет свободу выбора в области половой самоидентификации и половой ориентации, независимо от объективных физиологических и психологических различий между мужчинами и женщинами. Сторонниками этой утопии также отвергается существование какой-либо нормы мужского и женского полов. Продвижение данного подхода происходит с помощью административного и политического ресурса без ведения серьезных и свободных дискуссий среди специалистов и без привлечения широкой общественности, — цитирует РИА Новости главу представительства Московского патриархата при Совете Европы в Страсбурге игумена Филиппа (Рябых).

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