Противники "Матильды" не поняли требований Поклонской проверить их на экстремизм

По мнению руководителя общественной организации "Христианское Государство — Святая Русь" Александра Калинина, депутат Наталья Поклонская не понимает сути их движения, а ее обращение в Центр по противодействию экстремизму МВД России с просьбой проверить противников фильма Алексея Учителя "Матильда" — это чья-то провокация.

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"Если Поклонская всем говорит, что она отвечает на вопросы граждан, значит, какой-то гражданин, может быть, для провокации, сказал: "Проверьте этих ребят". И она не могла ему отказать, это нормально. Она занимается своей прокурорской линией как надо. У нас свое движение, она его не понимает, как и нам не свойственна ее линия. Мы не поддерживаем друг друга, мы идем немного разными фронтами", — объяснил руководитель движения в беседе с журналистом портала "НСН".

Также он заметил, что бывшему прокурору Крыма гораздо сложнее вести борьбу с вызвавшим скандал в обществе фильмом, так как она не имеет никакой поддержки: "Она одна, а нас много, и ее вынудили написать это заявление. Если кого-то из нас посадят, то против этого поднимутся многие граждане", — уверен Калинин.

Как сообщала "Правда.Ру", фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный роману последнего русского царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызвал скандал в обществе еще до своего выхода на экраны. Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма на содержание в нем сцен, оскорбляющих чувства верующих.

После того, как ее оппонент Алексей Учитель рассказал об угрозах со стороны общественной организации "Христианское Государство — Святая Русь", Поклонская инициировала проверку движения на экстремизм. Позже в РПЦ заявили, что никакого отношения к позиции Русской православной церкви угрозы и экстремистские заявления не имеют, а организации, занимающиеся этой травлей и именующие себя православными, не представляют православную общественность.

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