Деление на предметы в школе нужно для подготовки "зубрил" — мнение

Министерство образования и науки Украины представило на общественное обсуждение проект типового учебного плана для 10-11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы точных и естественных наук. Бросается в глаза, что из обязательной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика: все они вынесены в вариативную составляющую учебного плана.

источник Pravda.Ru

Инициативу Правде.Ру прокомментировал академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

— Мне все равно, эти были украинские или китайские педагоги. Тут географическая привязка совершенно не важна. Мне интересно рассмотреть идею саму по себе. Можно ли обойтись без ставших уже традиционными довольно давно учебных предметов, которые более-менее соответствуют наукам.

Хотя, честно говоря, между наукой и учебным предметом огромная разница. Но дело в том, что величайшие из педагогов стали легендами, потому что они были не только теоретиками, но и практиками, например, Песталоцци. Они так учили и воспитывали детей, что неизменно производили на современников впечатление чуда. Так вот, они никогда не учили отдельным учебным предметам.

Впрочем, даже наша с вами родная школа иногда обходится без деления на предметы. Есть учебные дисциплины, которые вовсе не являются основами наук. Есть предмет "окружающий мир", а науки "окружающий мир" нет. То же самое было с природоведением. Есть комплексный учебные план, учебные предметы. Положим, основы естествознания.

Оказывается, что очень выгодно учить детей для пользы детей, а не для пользы потребителей школьной продукции. То есть работодателей и тех, кто применяет труды окончивших школ. Так вот, для пользы детей чрезвычайно выгодно изучать реальные предметы, с точки зрения всех тех наук, которые к этому предмету имеют непосредственное значение.

Допустим, мы с вами заинтересовались чрезвычайно простым явлением: ложка, не положенная в стакан с водой прямая, а положенная в стакан с водой — искривляется. И мы занялись экспериментами, всевозможными изменениями ситуации, решили понять, как ведет себя карандаш в той же ситуации, или что будет, если заменить жидкость, в которую погружается то или иное тело, как будет преломляться тело. Мы занялись с вами тем, что традиционно входит в предмет "физика", да и в науку соответствующую. Но одновременно мы хотели зарисовать это, запечатлеть на плоскости бумаги это удивительное явление. И когда мы с вами занимаемся перспективой, то есть искусством изображать иллюзорно трехмерное пространство на двухмерной плоскости, мы занимаемся уже художеством, а вовсе не только наукой. А наука и художество очень близки и родственны.

Короче, дети, активно воспринимают окружающий их мир, прежде всего, домашний мир, а в нем сталкиваются со всеми естественными науками: химией, физикой, всякого рода изменениями вещества. И когда они изучают этот реальный мир, они усваивают науки великолепно. Ведь далеко не все будут заниматься наукой. И поэтому давать основы наук, сокращенный курс, довольно искаженный, той или иной науки, в школе, очень удобно для управленцев, и они за него держатся когтями и зубами.

Наш привычный учебный план чрезвычайно удобен для отчетности, для оценки так называемой результативности, под которой понимается просто способность запомнить. Совсем даже не понять, а запомнить то, что от тебя требуется. Поэтому, кто бы ни предложил идею комплексного учебного плана, будет всегда находиться в передовых эшелонах образовательной и педагогической науки, чрезвычайно сложной.

Я бы, конечно, сначала присмотрелся к тому, как создают комплексные учебные предметы, а потом уже стал бы их всячески восхвалять. Если у них это разумно сделано. Жизнь, ее инерция нас заставляет думать, что на свете существует только одна учебная программа, только один тип школы, только одно разделение на учебные предметы, соответствующие структурам разных наук. На самом деле, все не так. Есть знаменитая "Школа жизни" Эдмунда, швейцарского педагога. Есть традиции Монтессори. Они все управленцами образования отодвигаются на периферию школы, ведь они чрезвычайно эффективны. Хотя и не готовят просто "зубрил", и главным их предметом не является подчинение, как в нашей традиционной, обычной школе.

Школа чрезвычайно разнообразна, разнолика, и у нее есть необыкновенно эффективные достижения, примеры эффективной работы, и почти все они связаны с отказом от учебных предметов, которые являются основами тех или иных наук. На самом деле, они даже не знакомят с системой наук. Кто-нибудь говорил вам в школе, сколько на свете наук, как они связаны друг с другом, как они зависят друг от друга, и как они постоянно создают новые науки? Положим, физика и химия давно уже создала физикохимию, мало того, что еще и химическую физику тоже. Я уже не говорю о полном слиянии биологии с химией. Без этого у нас лекарств бы не было.

Жизнь комплексная, сложная, ее невозможно понять, расчертив на клеточки, и приписав клеточки то или иное название. Поэтому, в целом, мне нравится эта идея, очень нравится. Она может привести к великолепным результатам.

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