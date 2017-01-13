В Госдуме предложили зачистить соцсети от экстремистов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой при обсуждении резонансного законопроекта об онлайн-кинотеатрах предложил изменить правовой статус социальных сетей и приравнять их к операторам связи.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Для того чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали для того, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки", — цитирует Лугового "Утро.ру".

По его мнению, новый статус социальных сетей позволит государству шире применять защищающий граждан закон и спасти подрастающие поколение от вредоносного влияния на умы со стороны вербовщиков террористов и других асоциальных элементов.

Правда, позже стало известно, что вопрос приравнивания соцсетей к операторам связи не рассматривается в Госдуме, его пока нет на повестке дня.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, силовики Чеченской республики провели спецоперацию против боевиков, которых удалось обнаружить благодаря переписке в мессенджере WhatsApp.

Переписка в WhatsApp подтвердила имевшуюся у силовиков информацию о готовящейся вылазке боевиков в селении Цоци-Юрт Курчалойского района. Террористы, в частности, создали в мессенджере собственную группу, пишет "Коммерсантъ".

Также сообщается, что перед началом операции абонентам республики было отправлено сообщение с просьбой удалить чаты о религии и на другие темы, которые могут вызвать подозрение у правоохранителей.

Как стало известно позже, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бороться с вербовщиками террористов.

"События последних дней показали, что необходимо усилить борьбу с идеологией экстремизма и терроризма. … Мы должны наглухо перекрыть кислород вербовщикам", — отметил он в своем инстаграме по итогам совещания.

Эксперты предупреждают: ИГИЛ (запрещена в РФ) меняет тактику вербовки. Основной упор теперь делается на людей, готовых совершать теракты по месту постоянного жительства — в своих собственных странах. К такому выводу пришли эксперты российского Фонда исследования проблем демократии.

— Мы понимаем, что есть и пособники, которые находятся на территории России и многих других стран. Есть люди, которые им симпатизируют. Поэтому мы отслеживаем в социальных сетях, кто их читает. Мы видим, что десятки тысяч человек, в основном молодежь, потребляют этот пропагандистский продукт террористов. И это реально серьезная проблема. Появились так называемые террористы-инициативники. Это люди, у которых нет никакой связи с террористической группой, они не получают ни оружие, ни взрывчатку, у них нет каких-то инструкций, но начитавшись всего этого, они идут совершать террористические акты, — рассказал Правде. Ру член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

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