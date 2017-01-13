Москвичам предлагают сдать новогодние елки до Крещения

Акция по утилизации елок продлевает свою работу до 19 января, сообщается на официальном портале правительства Москвы. Ранее говорилось, что акция будет идти с 9 по 15 января.

"Мосприрода" продлевает акцию "Елочный круговорот — 2017" до 19 января. Сдать новогодние деревья на переработку можно на особоохраняемых природных территориях столицы", — говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Адреса пунктов приёма елок перечислены на официальном портале Мосприроды, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, жители Москвы смогут отдать елки в "добрые руки". Организаторы предлагают москвичам сдать елки в специальный пункт обмена, расположенный в экоцентре.

"Деревья нужно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, дом 1/3 (8.00 — 17.00). Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт", — сказал собеседник РИА Новости.

Экоцентр будет принимать ели, сосны и пихты, главное условие — отсутствие на дереве елочных украшений.

Организаторы акции отмечают, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные деревья, нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не возвращаются в почву.

Тем временем главную новогоднюю елку страны уберут к середине января. В этом году для Кремлевской площади была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Елка наряжена в ретро-стиле.

По словам собеседника агентства, ее планируется демонтировать после всех январских праздников. Новогоднюю ель традиционно отдают на переработку. В прошлые годы из древесины делали памятные подарки для участников торжественных представлений.

Как известно, Германия традиционно считалась, и считается до сих пор, первой европейской страной, где в Рождество стали устанавливать наряженную елку. Это произошло еще в XVI веке. Во второй половине XIX столетия рождественская елка превратилась в общегерманскую традицию, а сам праздник обрел форму устоявшегося ритуала.

Елка как символ новогоднего праздника появилась в России после указа от 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвращении из-за границы.

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