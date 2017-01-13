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Источник Правда.Ру

Москвичам предлагают сдать новогодние елки до Крещения

Общество

Акция по утилизации елок продлевает свою работу до 19 января, сообщается на официальном портале правительства Москвы. Ранее говорилось, что акция будет идти с 9 по 15 января.

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"Мосприрода" продлевает акцию "Елочный круговорот — 2017" до 19 января. Сдать новогодние деревья на переработку можно на особоохраняемых природных территориях столицы", — говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Адреса пунктов приёма елок перечислены на официальном портале Мосприроды, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, жители Москвы смогут отдать елки в "добрые руки". Организаторы предлагают москвичам сдать елки в специальный пункт обмена, расположенный в экоцентре.

"Деревья нужно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, дом 1/3 (8.00 — 17.00). Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт", — сказал собеседник РИА Новости.

Экоцентр будет принимать ели, сосны и пихты, главное условие — отсутствие на дереве елочных украшений.

Организаторы акции отмечают, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные деревья, нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не возвращаются в почву.

Тем временем главную новогоднюю елку страны уберут к середине января. В этом году для Кремлевской площади была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Елка наряжена в ретро-стиле.

По словам собеседника агентства, ее планируется демонтировать после всех январских праздников. Новогоднюю ель традиционно отдают на переработку. В прошлые годы из древесины делали памятные подарки для участников торжественных представлений.

Как известно, Германия традиционно считалась, и считается до сих пор, первой европейской страной, где в Рождество стали устанавливать наряженную елку. Это произошло еще в XVI веке. Во второй половине XIX столетия рождественская елка превратилась в общегерманскую традицию, а сам праздник обрел форму устоявшегося ритуала.

Елка как символ новогоднего праздника появилась в России после указа от 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвращении из-за границы.

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