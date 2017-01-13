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Источник Правда.Ру

Сайт госуслуг перестанет требовать электронную подпись

Общество

Уже со следующего месяца, февраля 2017 года, портал госуслуг перестанет требовать электронную цифровую подпись (ЭЦП). Это коснется получения 266 услуг. В частности, это справка об отсутствии судимости или подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

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Чтобы получить ЭЦП, нужно заплатить от одной до двух с половиной тысяч рублей. Как рассказал член рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илья Массух, это создает препятствия для россиян.

"После снятия этого требования люди будут получать эти госуслуги при обычной авторизации на сайте", — пояснил Массух в интервью RT.

Эксперты опасаются, что нововведение может привести к потере организациями, которые продают электронные подписи, прибыли, но при этом отмечают, что мыслить нужно шире — категориями всей российской страны и её экономики.

"Сейчас для получения документов, например справки об отсутствии судимости, которая широко востребована среди населения, человек тратит много времени на личное обращение в госорганы или МФЦ. Когда человек сможет получать документы без лишнего посещения этих структур, это как освободит время самих граждан, так и снизит бюрократическую загруженность госаппарата. Эта мера высвободит десятки тысяч человеко-часов, которые люди вместо хождения по кабинетам смогут потратить на повышение качества своей работы или на личную жизнь", — заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Отметим, что, по его словам, автоматизация получения госуслуг может привести к сокращению штата госорганов.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем можно будет получить водительское удостоверение на новый десятилетний срок, а также получить международные права не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Напомним, летом прошлого года президент Владимир Путин заявил, что качество оказания госуслуг в электронной форме надо повышать. В частности, президент поручил до 1 февраля 2017 года подготовить поправки в законодательство, предполагающие формирование государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о результатах оказания услуг. Необходимо внести поправки в законодательство, дающие возможность получить результат предоставления услуги на бумажном носителе только по желанию заявителя, причем вне зависимости от адреса регистрации гражданина.

К этому же сроку должны быть утверждены единые требования к порядку работы сотрудников органов и организаций с информационными системами, с использованием которых происходит обработка заявлений на получение услуг в электронной форме, а также утвержден перечень востребованных социально значимых региональных и муниципальных услуг. При этом порядок их оказания должен быть приведен к единому общероссийскому стандарту.

А позже вице-премьер Ольга Голодец заявила, что новая система оказания госуслуг, которая упростит взаимодействие ведомств по социальным вопросам, появится в 2020 году. Согласно новой системе, в соцучреждениях будут работать разносторонне подготовленные специалисты.

"Это позволит, к примеру, чиновнику, к которому пришел посетитель, увидеть, что человек нуждается в консультации психолога. В другом случае он перенаправит пришедшего на прием гражданина в другое ведомство или сам договорится с коллегами о совместном решении проблемы", — сообщили "Известия".

Вице-премьер предположила тогда, что нововведения позволят упростить работу как минимум 800 тыс. человек.

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