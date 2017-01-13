95% бомбоубежищ не готовы принять укрывающихся жителей в случае войны, так как находятся в неудовлетворительном состоянии, следует из отчёта Счётной палаты по итогам проверки сохранности имущества казны Российской Федерации.
Всего в России 16 271 объект защитных сооружений, государственное финансирование на содержание которых не осуществлялось на протяжении более 20 лет. Порядка 95% объектов приняты в эксплуатацию до 1993 года и находятся в неудовлетворительном состоянии. Право собственности на большинстве объектов не было разграничено. Многие объекты незаконно приватизированы, а сроки исковой давности согласно законодательству Российской Федерации истекли.
Росимущество может передать такие объекты предприятиям и организациям "для использования в народно-хозяйственных целях", сказано в постановлении правительства. Но бомбоубежища могут быть переданы им лишь в управление, оставаясь при этом в госсобственности.
Однако без дальнейшей приватизации или какого-то иного значимого профита коммерческие структуры принимать в пользование это хозяйство отказываются: слишком уже много условий — надо не только поддерживать помещения в нормальном состоянии, необходимо соблюдать определённый температурный режим, обеспечивать их резервами в "готовности номер один": свежей водой (менять не менее чем раз в двое суток), лекарствами и медикаментами (менять по истечении срока годности), передает "Лайф".
Осенью прошлого года МЧС России заявило, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначенны для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы"
В ведомстве также рассказали, что принимаются срочные меры для усиления гражданской обороны — спасатели не только обновляют нормативно-правовую базу, но и модернизируют системы управления и оповещения.
Более того: в России обещали строить новые бомбоубежища. Об этом говорили летом прошлого года. Сообщалось, что построенные в Москве новые бункеры "защитят людей как от поражающих факторов ядерного взрыва, так и от отравляющих веществ и бактериологического оружия". Впрочем, они смогут спасти горожан и в мирное время — например, при наводнениях, пожарах и обрушениях высотных зданий. В зависимости от целей, они могут вместить от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, сообщал Политонлайн.
Напомним, как передавала Правда.Ру, разведка США выступила с заявлением, что в России в течение последних нескольких лет строятся подземные командные бункеры по управлению ядерными силами. Как писала The Washington Free Beacon со ссылкой на разведку США, речь идет о "десятках" бункеров по всей стране. Эксперты отмечали, что их создание связано с внедрением в ракетные войска перспективной интегрированной автоматизированной системы боевого управления (ИАСБУ) пятого поколения.
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