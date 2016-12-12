Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Инспекция ОНФ оценила качество дорог Симферополя

Общество

Инспекция Общероссийского народного фронта "Оценим качество дорог!" 12 декабря провела проверку состояния дорожного покрытия на улицах Симферополя. Среди таковых оказались и отремонтированные в 2015 году и находящиеся на гарантийном сроке.

356641.jpeg

По словам активистов, без замечаний относительно качества работ на гарантийных объектах не обошлось."Мы обнаружили дефект покрытия на улице Глинки, на улице Речной обнаружили просадку ливневки. Что касается гарантийной улицы Леси Украинки, то в ходе прошлогодней проверки мы обнаружили там разрушение верхнего слоя покрытия. Сейчас мы проехали, посмотрели: разрушение так и не устранено. Более того, прямо по этим ямам нанесена разметка", - сказал участник проверки Дмитрий Цопов.

Активисты обнаружили на одной из улиц города - улице Беспалова - пешеходный переход, обустройство которого противоречит действующим нормам. Начинющийся от школы переход упирается прямо в стену расположенного через дорогу строения.

Еще на ряде улиц были выявлены нарушения правил содержания городских дорог - ямы, выбоины, просадки покрытия, сообщает РИА Новости."Если говорить о системных нарушениях норм ремонта и обслуживания дорог по Симферополю, также следует отметить тусклое освещение дорог, плохое освещение пешеходных переходов.

Кроме того, во многих случаях установка дорожных знаков на дорогах Симферополя не соответствует действующим нормативам", - добавил главный инженер инспекции ОНФ Николай Мельков. 

По всем выявленным нарушениям будут направлены обращения в адрес местных властей, правоохранительных и контролирующих органов.

Рейд активистов ОНФ в Симферополе дал старт дорожной инспекции-2017. По словам депутата Госдумы и активиста ОНФ Александра Васильева, она пройдет в 84 регионах России.

Темы ОНФ Симферополь
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Космос
Космические булыжники атакуют Землю
ВПК
Российский ОПК поможет "гражданке"
Здравоохранение
Ленина лечили экспериментально
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США и Канада
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов
Комментарии
Мурад Сарбаев Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Wladislav Kostoglodov В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Виктор Багин Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
алексей круглов Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Gleb Zhiglov Курение: Двум смертям не бывать? Отнюдь...
Владимир Андреевич(Mail.Ru) Курение: Двум смертям не бывать? Отнюдь...
Rare Пальмира ненадолго пала. Что это значит?
Dmitriy Kuznezov Флешмоб с русскими песнями добрался до Канады. ВИДЕО
vkontakte_38858484 Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
vkontakte_342994860 ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?