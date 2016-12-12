Инспекция ОНФ оценила качество дорог Симферополя

Инспекция Общероссийского народного фронта "Оценим качество дорог!" 12 декабря провела проверку состояния дорожного покрытия на улицах Симферополя. Среди таковых оказались и отремонтированные в 2015 году и находящиеся на гарантийном сроке.

По словам активистов, без замечаний относительно качества работ на гарантийных объектах не обошлось."Мы обнаружили дефект покрытия на улице Глинки, на улице Речной обнаружили просадку ливневки. Что касается гарантийной улицы Леси Украинки, то в ходе прошлогодней проверки мы обнаружили там разрушение верхнего слоя покрытия. Сейчас мы проехали, посмотрели: разрушение так и не устранено. Более того, прямо по этим ямам нанесена разметка", - сказал участник проверки Дмитрий Цопов.

Активисты обнаружили на одной из улиц города - улице Беспалова - пешеходный переход, обустройство которого противоречит действующим нормам. Начинющийся от школы переход упирается прямо в стену расположенного через дорогу строения.

Еще на ряде улиц были выявлены нарушения правил содержания городских дорог - ямы, выбоины, просадки покрытия, сообщает РИА Новости."Если говорить о системных нарушениях норм ремонта и обслуживания дорог по Симферополю, также следует отметить тусклое освещение дорог, плохое освещение пешеходных переходов.

Кроме того, во многих случаях установка дорожных знаков на дорогах Симферополя не соответствует действующим нормативам", - добавил главный инженер инспекции ОНФ Николай Мельков.

По всем выявленным нарушениям будут направлены обращения в адрес местных властей, правоохранительных и контролирующих органов.

Рейд активистов ОНФ в Симферополе дал старт дорожной инспекции-2017. По словам депутата Госдумы и активиста ОНФ Александра Васильева, она пройдет в 84 регионах России.