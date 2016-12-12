Почему работодатели нанимают только "своих"

При появлении вакантной позиции 64% работодателей отдают приоритет кандидатам из своих же структур. В компаниях с развитой системой корпоративных "лифтов" люди "со стороны" вообще имеют минимальные шансы получить работу.

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Согласно результатам исследования рекрутинговой компании Antal Russia, чаще всего фирмы предпочитают заполнять внутренними кандидатами позиции, связанные с основным бизнесом, где важно понимание специфики внутренних процессов, и адаптация внешних кандидатов занимает много времени — от полугода до полутора лет.

Для промышленных компаний таковыми позициями являются вакансии, связанные с производством, это инженеры и технические специалисты. Для компаний, предоставляющих услуги в области ИТ, — менеджеры по продажам, хорошо знающие специфику продукта. А для логистических компаний — это менеджеры по продажам и перевозкам.

"Сначала работодатель публикует вакансию на внутренних ресурсах, время ожидания откликов может составлять от одного дня до двух недель. Если внутри требуемый профиль кандидата не находится, начинается поиск на внешнем рынке", — цитирует "Российская газета" Екатерину Третьякову, менеджера Antal Russia.

По мнению аналитиков, "свежая кровь", конечно, важна, но плюсы внутреннего резерва часто перевешивают ценность свежих идей, особенно, когда речь идет о высшем руководстве. Только 30% компаний чаще нанимают менеджеров со стороны, большинство же стараются искать подходящих кандидатов внутри.

По словам Третьяковой, преимущества планирования преемственности и развития компетенций уже имеющихся сотрудников очевидны. Помимо экономии средств и времени на подборе и адаптации новых сотрудников работа с внутренними кандидатами позволяет обеспечить компанию человеческими ресурсами, сохранить опыт, знания и наработки внутри коллектива.

Специалисты утверждают, что потребность в новых людях возникает в тех случаях, когда компания открывает новое направление бизнеса или ей нужны кандидаты, обладающие определенным набором специализированных знаний — финансы, HR, иногда закупки, и растить их внутри нет особого смысла.

Потребность также возникает, когда фирма не успевает вырастить преемников на какие-то должности или вырастить их невозможно — есть большой разрыв по сложности выполняемых работ между начальником отдела и исполнителями или слишком малочисленные команды.

Напомним, ранее Pravda.Ru сообщала о предложении ввести "налог на тунеядство". Согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и социальной защиты, неработающие россияне будут обязаны оплачивать посещение поликлиник и больниц. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

"Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь не работы, — они будут должны внести платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры", — заявила Голодец.

Pravda.Ru обратилась за комментарием такого нововведения к первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгию Федорову.

"С моей точки зрения, это абсолютно несправедливая мера, драконовская, — заявил эксперт, — по причине того, что у нас огромное количество безработных, либо временно работающих людей, которые просто не могут устроиться на работу, так или иначе в ряде регионов".

Георгий Федоров объяснил, что в больших городах устроиться на работу сложно, но все же проще, чем в маленьких городах и поселках, где вообще работы нет никакой.

Очевидно, что без предоставления рабочих мест, без роста промышленности и приемлемых условий труда эта мера не оправдана, она ухудшает социальное положение граждан, и повышает социальную напряженность в регионе.

Собеседник Pravda.Ru добавил, что нужно бороться с нелегальной иммиграцией, которая обрушивает рынок труда в областях, где коренные жители не могут устроиться на работу — там официальная коррупция.

Государство должно заботиться о поднятии производства и сельского хозяйства, чтобы любой нормальный человек, который хочет работу и стабильности, мог бы это получить. "Нужно решать вопросы с занятостью населения совершенно иными способами, а не такими, которые предлагают наши власти", — подытожил эксперт.

"По данным Росстата, по официальной статистике, количество безработных среди опытных и взрослых людей колеблется, но их действительно немного, несколько процентов буквально. А у молодых специалистов, конечно, ситуация серьезнее, потому что, например, в июле-августе прошлого года был пик - 18,8 процентов молодых людей считались, по официальной статистике, безработными. Это негативный пик.

Но сейчас ситуация выравнивается. Люди привыкают к экономической ситуации, и работодатели начинают спокойнее относиться к каким-то сложностям, начинают больше открывать и меньше замораживать вакансий. Вообще, рынок труда - это рынок ожиданий. Естественно, любой работодатель находится не в вакууме, а так же живет, смотрит новости, смотрит на курс доллара, на курс евро и начинает переживать.

И часто безработными люди становятся не в самый разгар кризиса, а когда начинают первые звоночки поступать в экономике, и работодатели пугаются и начинают увольнять. Это первая волна увольнений, либо сокращений позиций. То есть просто не открываются позиции, которые раньше предполагалось открыть", - рассказала ранее Pravda.Ru руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая.