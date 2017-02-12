Профсоюзы требуют ужесточить наказание за нападения на врачей

Предложение межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" об ужесточении наказания за нападение на медиков, которое было выдвинуто после инцидента в Саратовской области, поддерживает Конфедерация Труда РФ.

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Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону президент Конфедерации труда России (КТР), член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.

"Наш профсоюз предлагает установить более жесткую административную и, может быть, даже уголовную ответственность за попытки жесткого воздействия на медицинский персонал, в частности персонал скорой помощи, который выполняет свои обязанности. Мы, безусловно, поддерживаем предложение нашей членской организации", - сказал он.

Кравченко считает необходимым расследовать уголовное преступление против фельдшера скорой помощи в Саратовской области.

Как сообщала "Правда.Ру", 11 февраля на улице Шелковичной в Саратове 27-летняя фельдшер скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась домогательствам со стороны пятерых нетрезвых мужчин. Спасли девушку подоспевшие полицейские.

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