Участников "традиционной прогулки оппозиции" задержала московская полиция

В районе Васильевского спуска в Москве сотрудники полиции задержали нескольких участников "традиционной прогулки оппозиции". По словам "прогуливающихся", они проводили акцию протеста.

Фото: Facebook/Марк Гальперин

Как сообщает телеканал "Дождь", ссылаясь на одного из участников "протестной прогулки" Юрия Горского, задержанных, в количестве 18 человек, доставили в ОВД "Китай город".

Речь идет о неких еженедельных "прогулках", которые решили устраивать соратники задержанного активиста Марка Гальперина. По словам Горского, во время фотографирования один из участников акции достал плакат, после чего к ним подошли "три десятка" полицейских и сотрудников ОМОНа, которые начали задержания.

Спустя некоторое время количество участников, которых доставили в ОВД, в рассказе Горского внезапно изменилось, и по СМИ пошла гулять информация уже о "30-50 задержанных" и сразу "нескольких автозаках" которые дожидались "мирно гуляющих протестантов".

Всех задержанных обвинили в участии в несогласованном публичном мероприятии (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).

Как сообщала "Правда.Ру", 7 февраля "оппозиционный активист" Марк Гальперин оповестил о своем задержании. Позже активиста отпустили, допросив в качестве свидетеля. 9 февраля суд в подмосковном Реутове арестовал Гальперина на десять суток по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

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