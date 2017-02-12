Исаакий живым кольцом окружили протестующие против его передачи РПЦ

Сегодня днем в Санкт-Петербурге у здания Исаакия проходит акция протеста против передачи собора Русской православной церкви. Протестные мероприятия начались после так называемой встречи с депутатами городского заксобрания, передает РИА "Новости".

Фото: AP

Участники акции встали вокруг собора, взявшись за руки. У большинства на груди повязаны синие ленточки. Некоторые протестующие держат в руках плакаты, их имена, а также написанные на плакатах лозунги переписывают сотрудники полиции.

Свою малочисленную акцию у ограды собора проводит Национально-освободительное движение, представители которого выступают против протестующих. На месте дежурит большое число полицейских. Скопление людей затрудняет проход по тротуару и переход проезжей части.

Как сообщала "Правда.Ру", власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним будет и юридический статус объекта: его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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