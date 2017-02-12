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Источник Правда.Ру

Теленовости перестали вызывать у россиян доверие

Общество

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, в результате которого выяснилось, что основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной Интернет (39%). При этом, как отмечают социологи, аудитория последнего увеличилась с 2010 года в три раза (с 13%).

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Согласно результатам опроса, среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%).

Наибольшее доверие у 50% россиян вызывает ТВ, но этот показатель на 13% теперь ниже, чем в 2015 году. Новостям в Интернете верят 19% респондентов. К другим источникам уровень доверия ниже: бытовым разговорам и телепередачам верят по 8% опрошенных, соцсетям — только 7%. Четверть участников опроса вообще не верят ни одному источнику.

В объективность освещения СМИ мировых событий в России и в мире верят 49% россиян, 37% ответили на этот вопрос отрицательно. 44% респондентов часто встречают в СМИ критику российских властей, 31% — редко, 19% — вообще с этим не встречались.

38% опрошенных интересуются международными отношениями, по 34% — внутренней политикой и социальными проблемами. Тема вооруженных сил привлекает 29% респондентов, а деятельность российских властей и семейные отношения — по 25%. Криминальные новости привлекают 23% россиян, спорт — 21%, культура — 20%, наука и техника — 19%, экономика (17%), природные катаклизмы (16%), путешествия (12%), мода (8%), шоу-бизнес (7%).

Опрос был проведен 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

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