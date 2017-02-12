На крестный ход у Исаакиевского собора вышло более шести тысяч человек

В Санкт-Петербурге для того, чтобы принять участие в крестном ходе около Исаакиевского собора, собрались более шести тысяч человек.

Фото: AP

Об этом сообщила РИА "Новости" руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Не менее 6 тыс человек пришли для участия в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора", — отметила она.

Крестный ход в нынешнее воскресенье начался после литургии, которая собрала около 500 человек.

В митрополии подчеркивали, что "крестный ход — это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубого молитвенного обращения к богу". По словам Родомановой, с противниками передачи собора Церковь не может говорить на языке протестов.

Участие в соборной молитве смогут принять все, кто придет в эти воскресные дни на утреннее богослужение, продолжением которого и станет крестный ход. В то же время противники передачи собора РПЦ запланировали в воскресенье провести акцию протеста.

Как сообщала "Правда.Ру", власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта: его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", — рассказал ранее Pravda. Ru священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр:

Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ — это в первую очередь выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения: православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею.

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