Строящийся мост через Керченский пролив сфотографировали из космоса

Космонавт Олег Новицкий выложил в своем Instagram фотографию моста через Керченский пролив, сделанную с борта МКС.

Фото: instagram. com/Олег Новицкий

"Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса!" — написал космонавт.

Как сообщала "Правда.Ру", и автомобильная, и железнодорожная часть Керченского моста будут построены в установленные сроки. По словам главы Минтранса Максима Соколова, в этом нет никаких сомнений.

Железнодорожные подходы к мосту со стороны Тамани уже строятся. Сама железнодорожная часть будет построена к концу 2019 года, отметил он.

Строители моста в Крым в настоящий момент погрузили более 3800 свай из более 7000, предусмотренных проектом, подготовили более 230 опор из 595. Автодорожный и железнодорожный пролеты уже собраны наполовину.

На сегодняшний день на морских и сухопутных участках строительства моста в Крым на глубину от 12 до 90 метров погружено 3540 свай из более чем 7000. Отмечается, что "экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке — диаметром 1420 миллиметров и толщиной стенки 40 миллиметров.

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