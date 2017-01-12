Эксперт: Сирот нужно отучить слепо доверять органам опеки

источник Pravda.Ru

Камчатский чиновник по халатности купил для сирот аварийное жилье. Бывший замглавы администрации Петропавловска нанес краевому бюджету ущерб на сумму более 4,6 миллиона рублей и может три месяца провести под арестом.

Муниципальные контракты на покупку квартир заключил бывший заместитель главы администрации Петропавловска, руководитель департамента управления жилищным фондом городского округа Владимир Марченко. Деньги за жилье были перечислены продавцам. Однако квартиры были приобретены в домах, один из которых подлежит сносу, а второй включен в программу сейсмоусиления.

Как сейчас решаются проблемы сирот в России, Правде.Ру рассказал официальный полномочный представитель Федерального Комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом, член Ассоциации защиты детдомовцев и сирот Станислав Веселов.

— Это единичный случай, когда детям-сиротам предоставляются квартиры, непригодные для проживания, или проблема носит систематически характер?

— Во-первых, это происходит, к сожалению, систематически. Второе, большая часть жилья, которое непосредственно предоставляется по закону для детей-сирот, не доходит до их рук. Более того, бывает такое, когда органы опеки занимаются мошенническими действиями в плане жилья с сиротами. Они, безусловно, по закону ведут детей после выпуска из детского дома, продолжают их вести. Идет контроль за тем, чтобы они получили жилье, определенную дотацию и трудоустройство. Когда квартиры поступают в ведение органов опеки, они просто-напросто начинают сдавать квартиры детей, положенные квадратные метры, при этом говорят, что "мы пока будем твою квартиру сдавать, а как ты выйдешь из детского дома, квартира будет твоя". После того как ребенок выходит из детского дома, он не может заселиться в эту квартиру. То есть квартира продается органами опеки.

Это не единичный случай, который касается органов опеки. Если мы говорим про наших чиновников, мы должны понимать, на какие деньги квартира приобретается. Деньги выделяются нашим государством, но тратятся не по назначению. Потому что идут большие нарушения в плане приобретения квартиры либо в доме, который идет под снос, либо в аварийном доме. И проживать ребенку в таком доме после того, как он уходит из детского дома, нонсенс.

Дети в возрасте 15-16 лет должны понимать, кто их сопровождает, какой орган. Это либо социальная служба, либо органы опеки. И здесь нужно делать упор на то, чтобы дети не доверяли представителям органов опеки, если заходит разговор о том, чтобы переписать пока квартиру. Ни в коем случае чтобы ребенок не ставил никакой подписи.

Пока он находится в детском доме, ему выделяется финансирование, открываются счета в банках на его имя. И на эти деньги ребенок будет жить. Зачастую этих денег дети тоже не получают полностью. Если есть факт того, что пытаются завладеть имуществом ребенка, то он уже имеет полное право пожаловаться в высшие инстанции — в департамент социальной защиты, в аппарат Анны Кузнецовой. Есть телефоны доверия, на которые ребенок может позвонить, высказать свое мнение, пожаловаться на ситуацию. Все вопросы, которые контролируют органы опеки, социальные службы, будут решаться жестко, вплоть до уголовной ответственности.

— Как складывается судьба ребят, получивших непригодные для жилья квартиры? Где они живут, пока идет следствие, ведь родственников нет?

— Детям выделяются квадратные метры у приемных семей, у опекунов. Выделяются квадратные метры даже в общежитиях. Более того, на момент, пока дети находятся в детских домах, существует определенная программа, когда они готовятся уйти во взрослую жизнь. При детских домах есть виртуальные квартиры, где они 3-5 часов в день проводят при детском доме в индивидуальном порядке, их там обучают всем вопросам, которые могут появиться в будущем, как себя защитить в разных ситуациях. Ребенок учится готовить, стирать, то есть организовать домашний уют в будущем.

Но где-то процентов 80-90 вероятности, и это большущий плюс на сегодняшний день, что дети попадают в хорошие, благополучные, адекватные семьи, к опекунам, в приемные семьи, и там и живут. Процент возврата детей в детские дома пока еще не уменьшился, но 70-75 процентов детей проживают в хороших семьях. Это и в Москве, и в области, и в регионах. И дети обратно уже не возвращаются.

Есть школа приемных родителей и различные формы семейного устройства: от приемной семьи до опеки и попечительства. И на каждую семью, кто принял ребенка из детского дома, выделяется финансирование. Если мы берем регионы, сумма на сегодняшний день составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей на одного ребенка. Если мы говорим по московским меркам — от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от того, какая форма семейного устройства. И эти же деньги попадают на личный счет, которые ребенок имеет право после совершеннолетия снять, распоряжаться ими. И эти же суммы получают их опекуны, которые ребенка содержат в семье, воспитывают, обеспечивают.

— Камчатский чиновник обвиняется в халатности. Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев. То есть нет никакой финансовой ответственности за содеянное. Надо ли ужесточать наказание за махинации с квартирами для выпускников детских домов?

— Безусловно, законодательство должно быть жестче. И я не могу согласиться на 100 процентов, что здесь только халатность. Здесь скорее статья "Мошенничество". И суммы на приобретение жилья для сирот немалые, так что, безусловно, здесь мошенничество в особо крупном размере.

Также я не сбрасываю со счетов коррупцию. Заодно с мошенниками может быть и прокуратура, и какие-то местные органы самоуправления, которые могут вариться в одном котле. Поэтому законодательство должно быть жестче.

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