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Источник Правда.Ру

Питерские байкеры в 30-градусный мороз доехали до Урала на "Уралах"

Общество

Члены мотоклуба "Урал" из Санкт-Петербурга в условиях 30-градусных морозов проехали 2500 километров до города Ирбит (Свердловская область), где на местном мотоциклетном заводе получили новенький мотоцикл прямо с конвейера.

Питерские байкеры в 30-градусный мороз доехали до Урала на Урал
Фото: https://vk.com/uralmotoclub_people

"Мы стартовали в Санкт-Петербурге десять дней назад, 2500 километров до Ирбита ехали в 30-градусный мороз. Это была постоянная битва с переохлаждением: приходилось очень тепло одеваться и использовать грелки. Несколько раз не заводились мотоциклы. Пробег мы посвятили 75-летию Ирбитского мотоциклетного завода, главная цель выполнена: мы пополнили новым "железным конем" парк нашего клуба", — рассказал руководитель экспедиции и президент мотоклуба Николай Жаворонков.

По его словам, сегодня пятеро байкеров отправились обратно в Санкт-Петербург. По дороге они намерены посетить все города, в которых есть представительства мотоклуба. Это Челябинск, Самара и Липецк, в общей сложности байкеры планируют преодолеть 6000 километров по зимним дорогам.

Отметим, Ирбитский мотоциклетный завод — единственный в России завод, который производит машины тяжелого класса. Расположен в Свердловской области и основан в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны завод поставил на фронт почти 10 тысяч мотоциклов М-72.

В 2013 году шла проработка вопроса, о выходе Ирбитского мотоциклетного завода на рынок Китая. В планах было открытие нескольких дилерских центров "Урала" в крупнейших городах КНР. Было подписано соглашение с компанией Yiqi Motorcycles Trading Co., в соответствии с которым эта компания станет эксклюзивным дистрибьютором российских мотоциклов марки "Урал". Продажи начались в апреле 2014 года.

Также был произведён заказ на 20 мотоциклов марки "Урал" ("Турист") для Церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. В том же году должна была открыться дилерская сеть в Таиланде. Первые поставки начались в 2015 году.

На основе коллекции завода создан Ирбитский государственный музей мотоциклов, который насчитывает более 120-ти транспортных единиц. Это не только мотоциклы тяжелого класса, но и автомобили, вездеходы производства ИМЗ; дополняют техническое собрание музея 48 двигателей внутреннего сгорания. Музейная коллекция мотоциклов уникальна — она отражает основные тенденции развития отечественного и мирового мотоциклостроения, представленного моделями ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, Италии, США, Японии.

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Темы Урал байкеры мотоклуб
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