Прокуроры добились погашения миллиардных долгов по зарплате перед россиянами

Прокуроры в 2016 году добились погашения долгов по зарплате на 20 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка на заседании в Генпрокуратуре. Напомним, 12 января исполняется 295 лет со дня образования прокуратуры России. В этот день указом Петра Великого впервые в российской истории был учрежден пост генерал‑прокурора и создан институт российской прокуратуры.

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"По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму 20 млрд рублей", — сообщил Чайка. По его словам, в минувшем году прокурорами выявлено и устранено 4,7 млн нарушений прав граждан.

Как сообщала Правда.Ру, согласно опросам больше 70 процентов жителей страны получают "белую" зарплату. 10 процентов — "в конвертах", остальные 20 — по "серым схемам", то есть их работодатели комбинируют законные формы оплаты с нелегальными. Причем официально зарплату чаще получают 40-летние (78%), а реже — 20- 25-летние (69%), сообщает РГ.

Что качается "черного нала", в его получении сознались 0% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты. Еще примерно у 7% чаще бывает легальная зарплата, реже — нелегальную.

Помимо долгов по зарплате под контролем у прокуратуры в 2016 году находились вопросы обеспечения законности при проведении выборов депутатов Госдумы, исполнения законов о здравоохранении, защите интересов несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов, отметил Чайка.

"Контролировались сферы ценообразования на товары первой необходимости, коммунальные услуги, целевого использования бюджетных средств при реализации социально- экономических программ. Отдельные усилия направлялись на соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды", — подчеркнул генпрокурор.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры, потребовал от работников надзорного ведомства держать под особым контролем соблюдение трудового законодательства.

По словам президента, реальную помощь должна оказывать прокуратура социально уязвимым категориям граждан. В качестве еще одной сферы, на которую прокурорам следует обращать особое внимание, Путин назвал долевое строительство и жилищные права россиян.

Как рассказал Правде.Ру эксперт, прокуратуре необходимо вернуть право проводить собственные расследования.

— Хотелось бы, чтобы вернули не только право возбуждать уголовные дела, но и расследовать категории дел, которые возникают в разрезе задач надзора. То есть если в процессе надзора Генеральная прокуратура (или вообще прокуратура) выясняет не только правонарушения, но и преступные деяния, они обязаны возбудить уголовное дело и провести собственное. Поверьте мне как профессионалу, как человеку, который отдал практически всю свою жизнь правоохранительной тематике: тогда очень серьезно изменится отношение всех субъектов, начиная от граждан, различных институтов к исполнению закона! Очень серьезные произойдут подвижки, — отметил бывший замминистра юстиции РФ, бывший заместитель генерального прокурора РФ, первый заместитель министра внутренних дел в 19983–2000 годах Владимир Колесников.

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