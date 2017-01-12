Сергей Королев — человек, который открыл дорогу в космос

12 января исполняется 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева. Он стал одной из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Сергей Королев считается основоположником практической космонавтики.

Фото: AP

О неоценимом вкладе в освоение Космоса Сергея Королева, а также о том, реализуются ли сейчас его идеи, Pravda. Ru рассказал проректор по научной работе Московского Государственного университета геодезии и картографии, бывший заместитель Исполнительного директора Ассоциация "ГЛОНАС/ГНСС-Форум" Виктор Непоклонов.

— Каков вклад Королева в освоение космоса?

— Все, что мы связываем с нашими достижениями в области космического пространства, так или иначе замыкается на этого человека или восходит к его идеям, к его видению того, как осваивать космическое пространство, другие планеты.

Думаю, что вклад Сергея Павловича в освоение космоса не только Советским Союзом, не только нынешней Россией, но и вообще всем прогрессивным, как тогда говорили, человечеством, неоспорим. Идеи Сергея Павловича еще долгие годы будут служить своего рода путеводной звездой для всех нас, так или иначе причастных к космической деятельности. Ну, а масштаб его взглядов, безусловно, подталкивает нас к активному участию в продолжении великих начинаний, которые мы все связываем с именем Сергея Павловича.

— Есть ли сегодня продолжатели дела Королева?

— Отвечая на этот вопрос, нужно помнить о том, что когда Сергей Павлович вступил в активную фазу своей деятельности на посту главного или генерального конструктора космической техники, в народе почти никто не знал, что это за человек, чем занимается космическая отрасль, да и есть ли она.

Точно так же и сегодня, если есть какие-то великие продолжатели дела Сергея Павловича — мы либо не вправе раскрывать эту информацию, либо сами не в курсе. Потому что тематика работы достаточно специфична, и здесь надо просто с пониманием подходить к этому. Точно могу сказать одно: может быть, не такого масштаба люди, но во всяком случае, творчески настроенные, способные генерировать определенные идеи и вести за собой коллективы, конечно, есть и сегодня.

— Какие достижения России в освоении космоса за последние годы считаете основными?

— Самым, наверное, значимым достижением России в последние годы, если брать период ориентировочно в четверть века, можно считать возрождение нашей космической навигационной системы ГЛОНАСС, на сегодняшний день она практически стала наша национальной идеей. Она, что называется, цементирует и общество, и экономику, и оборону. Безусловно, нельзя не отметить определенные наши успехи в ракетостроении и в области средств выведения, здесь мы еще находимся на передовых позициях в мире. Безусловно, может быть, мы отстаем в области автоматических средств изучения дальнего космоса, но думаю, что новая федеральная космическая программа позволит нам развиваться и в этом направлении.

— В середине 1950-х годов Королев вынашивал идеи запуска человека на Луну. Эти идеи не были реализованы при его жизни. Что сейчас происходит в области освоения Луны?

— Об этом можно судить по нашей федеральной космической программе, которой предусмотрен ряд проектов по освоению Луны. В том числе, реанимация, а может быть, даже ренессанс нашей лунной программы.

У нас в свое время была программа, когда освоение Луны проводилось с использованием бесконтактного метода, то есть автоматических межпланетных станций, а также контактным методом, когда на поверхность Луны были доставлены наши роботы. Я имею в виду подвижные лаборатории Луноход-1 и Луноход-2. Все это сохранится, но к ним, безусловно, будет добавлена и третья составляющая. То есть доставка на Луну наших космонавтов с тем, чтобы нога нашего соотечественника ступила на поверхность Луны, а не только чтобы там был отпечаток американского ботинка.

— Какая роль отводится международному сотрудничеству в освоении космоса? Нужно ли России сотрудничать с другими странами, или лучше рассчитывать на свои силы и всех обогнать?

— Истина лежит посередине. Конечно, чтобы нам сохранить свое своеобразие, свою самостоятельность в деле освоения космоса, многое нужно делать самим. Но надо понимать, что все эти проекты по освоению и ближнего и дальнего космоса достаточно дорогостоящие, и здесь в эпоху глобализации невозможно обойтись без международного разделения труда. В этом плане международное сотрудничество позволяет снять с себя в чем-то неподъемное финансовое бремя, более рационально распределить затраты между участниками проекта.

Сотрудничество также дает нам возможность в каком-то смысле приобщиться к тем высокотехнологичным достижениям, которые есть на сегодняшний день за рубежом, но по тем или иным причинам отсутствуют у нас в стране. Здесь мы просто можем какие-то вещи позаимствовать, ничего зазорного в этом нет. Еще Петр I проводил точно такую же политику. Так что мы в данном случае просто наследуем лучшие традиции развития России и ее общества, экономики, обороны, безопасности.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.