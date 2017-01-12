Сотрудники Microsoft, которых заставляли смотреть сцены убийств, судятся с корпорацией

Двое работников корпорации будут судиться с Microsoft из-за фотографий и видеозаписей, которые "развлекают самых больных людей на планете". В их обязанности входили просмотр и удаление запрещенного контента. В некоторых случаях предполагалось даже обращение в полицию.

Один из истцов, Генри Сото, заявил, что его никто заранее не проинформировал о характере работы, во время которой пришлось бы отсматривать видео с умирающими людьми и самые извращённые ролики сексуального характера.

Второй же сотрудник, Грэг Блауерт, и вовсе страдает "острым и изнурительным посттравматическим расстройством" с 2013 года.

Обам мужчины не раз обращались к руководству с просьбой предоставить им психологическую помощь, но ответа не получили, передает "Лайф".

Правда, в компании заявили обратное. "Мы создали надёжные оздоровительные программы для наших сотрудников, которые работают с этими материалами. У нас есть ресурсы и поддержка", — сообщили в Microsoft.

Между тем, по словам экспертов, в Microsoft к мотивации сотрудников относятся крайне серьезно, при этом делают ставку не на компьютерные игры и безлимитные закуски, а на образование и надежную страховку. Для всех молодых специалистов здесь предусмотрены программы адаптации и повышения квалификации, а опытные сотрудники могут пройти переподготовку перед тем, как занять более высокий пост.

В Microsoft очень ответственно относятся к медицинскому страхованию сотрудников. Страховка распространяется и на членов семей работников компании, причем включает и нетипичные страховые случаи: беременность, онкологию и услуги стоматолога.

Вопрос питания в Microsoft решают путем возмещения расходов на еду. Проще говоря, каждый работник получает "обеденные" деньги, потратить которые можно в любом кафе или ресторане. Она входит в топ-10 компаний, где лучше всего заботятся о работниках наряду с Google и Facebook, а также Twitter.

К слову, недавно стало известно, что работникам Google запретили посещать Россию без разрешения. Об этом свидетельствует письмо сотрудника Google Джейми Касапа организаторам одного из московских мероприятий.

"К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию — прим. ред.). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента", — цитирует текст послания издание Firrma.

Касап пишет, что такое решение компании может быть связано с "некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность". По всей видимости, речь идет об иске ФАС к Google.

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