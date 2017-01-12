На Камчатке автохулиганы не пропустили машину скорой к умирающему пациенту. ВИДЕО

Следствие проводит проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому автохулиганы не пустили скорую помощь, перегородив дорогу.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"10 января 21-летний мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент молодому человеку стало плохо, и его брат вызвал скорую. Однако быстро прибыть на место и своевременно оказать медицинскую помощь бригада не смогла, так как ей помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля", — сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

В итоге, все же прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть молодого человека. Как полагает и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова, счет шел на минуты, и шанс выжить у молодого человека был.

"Первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть забиться. Поэтому они и мчались, чтобы успеть в эти первые минуты. Никто не скажет, что мы могли его спасти, но у него был шанс. К сожалению, кто-то решил за него, и этот шанс у человека отобрали", — сказала Куликова.

В официальном сообщении станции скорой помощи сообщается, что карета с бригадой медиков добралась до места экстренного вызова всего за три минуты. Еще 10 минут понадобилось на то, чтобы автохулиганы пропустили машину.

Как сообщает РИА Новости, в Сети появилось видео инцидента в Петропавловске-Камчатском, где автоледи не пропустила скорую помощь к пациенту. Кадры опубликованы телеканалом "360".

На ролике видно, как напротив машины скорой помощи стоит легковой автомобиль. За рулем находится девушка, на пассажирском месте — мужчина. На заднем фоне слышен спецсигнал и голос водителя скорой: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали".

Однако, на просьбы освободить дорогу водитель не отреагировал. По словам сотрудников скорой, пассажир автомобиля вышел из салона и стал угрожать. Как заявили в скорой, они вызвали сотрудников ГИБДД, но когда патруль приехал, водитель легкового автомобиля успел скрыться.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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