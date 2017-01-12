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Источник Правда.Ру

Дороги из солнечных батарей могут построить в России

Общество

 

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источник Pravda.Ru

В России могут протестировать дорожное покрытие из солнечных батарей, которое позволяет собирать электроэнергию. Об этом заявили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"В настоящее время по заказу Федерального дорожного агентства выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы "Разработка методических рекомендаций по обеспечению автомобильных дорог альтернативными источниками электрической энергии и тепла", в рамках реализации которой мы рассмотрим опыт строительства дорог из солнечных батарей", — рассказали в Росавтодоре.

Отмечается, что подобное покрытие будет особенно полезным в районах с наибольшим количеством солнечных дней в году, передает Газета.ру.

Однако, как заявили в пресс-службе, возможность внедрения таких технологий из-за технологических сложностей "требует глубокой проработки".

— Дорога, поскольку она тёмная, всегда хорошо нагревается, и разумно с её помощью получать электроэнергию. При этом электричества у нас всегда не хватает, поэтому логично находить новые пути его получения. Но эффективность дорог из солнечных батарей пока не ясна, это вопрос, который требует серьёзного исследования, — заявил научный сотрудник Института химической физики РАН Вадим Никольский. В то же время он уверен, что такие новшества в перспективе — правильный вектор развития.

— У нас есть ещё проблема с климатом и состоянием дорожной сети. Могут быть морозы, может быть грязь, а зимой ещё и реагентами улицы засыпают. Возникает вопрос, выдержит ли такая дорога наши условия, — сомневается в успехе высокотехнологичных решений координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

Между тем первую дорогу с покрытием из солнечных батарей уже открыли во Франции. Ее построили в нормандском городке Турувр. Километровый отрезок пути состоит из 2800 кв м солнечных панелей стоимостью 5 млн евро.

Внешне панели с солнечными батареями похожи на блоки из жесткой темной резины. При оптимальных условиях "солнечная" дорога сможет генерировать 280 кВт энергии в час. Это обеспечит городок с населением 5 тыс. жителей уличным освещением на протяжении целого года, передает ТАСС. Миллиона километров таких дорог будет достаточно, чтобы питать энергией всю Францию, говорят разработчики.

Также солнечные батареи применяют при строительстве многоэтажек. Например, в Германии объявили, что возведут шестнадцатиэтажное здание на солнечных батареях. Оно появится в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Дом оборудуют высокопроизводительными фотоэлектрическими панелями, адаптированными для низкой освещенности. Авторы разработки называют инновационной систему их расположения на фасаде и систему взаимного соединения. Энергия будет аккумулироваться в литий-ионной батарее емкостью 0,5 МВт·ч.

К слову, правительство Германии приняло концепцию, по которой к 2050 году все потребности страны в энергии должны покрываться за счет возобновляемых источников.

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Темы дороги Россия электронергия
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