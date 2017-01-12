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Источник Правда.Ру

Опрос: Безработица стала меньше беспокоить россиян

Общество

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце 2016 года, россияне стали меньше беспокоиться по поводу безработицы, пятая часть респондентов уверены, что в случае увольнения легко найдут аналогичное место работы.

Опрос: Безработица стала меньше беспокоить россиян
Фото: Fotodom.ru/DP

Социологи рассчитали индекс безработицы и индекс проблем с трудоустройством. Значение индекса безработицы может колебаться в диапазоне от -100 до 100: чем выше, тем острее проблема. Согласно результатам исследования, этот индекс в декабре снизился до -47 пунктов. Актуальность вопроса потери работы в конце 2016 года была ниже, чем в начале года (-40 пунктов в январе). Еще более существенно отличие от декабрьского значения 2015 года (-28 пунктов). Тогда 23% опрошенных сообщили о том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

Как сообщает РИА Новости, значение индекса проблем с трудоустройством может варьироваться от 10 до 90 пунктов, чем он выше, тем более пессимистичны прогнозы респондентов по поводу перспектив трудоустройства. В конце 2016 года этот показатель оказался на отметке 47 пунктов, тогда, как в январе 2016 — 50.

Как сообщает социологи ВЦИОМ, сейчас каждый пятый работник (20%) уверен, что в случае увольнения легко найдет аналогичное место, каждый третий (32%) предполагает, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Еще 29% ожидают, что в поисках новой работы им придется столкнуться с большими трудностями, однако результат все же будет положительным, и только 15% не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения.

"На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем, не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась. Таким образом, исторический опыт учит нас: успокаиваться и ослаблять внимание к вопросам занятости было бы недальновидно", — отметил эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов.

Ранее Pravda. Ru писала, что большинство россиян - 72% — полагают, что их жизнь в 2016 году улучшилась. 56% называют "хорошей" ситуацию, которая сложилась в стране. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам анализа ситуации в декабре прошлого года.

Недовольны уровнем жизни всего 26% соотечественников. 41% не устраивает ситуация в стране. Этот показатель ниже, чем в 2015 году, тогда "недовольных" граждан было больше — 51%.

Увеличилось число тех, кто полагает, что трудные времена прошли, — таких сейчас 25% (19% в 2015 году). И, напротив, уменьшилось число граждан, думающих, что трудности впереди, — 42% (52% в 2015 году). 24% россиян уверены, что самые тяжелые времена Россия переживает сейчас, сообщают "Известия".

Pravda.Ru подготовила ряд конкретных рекомендаций для людей, которых может потенциально коснуться проблема безработицы.

"Если человек, потерявший работу, хочет пользоваться выгодами, которые государство предоставляет гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации, то ему необходимо действительно получить официальный статус безработного, — рассказывает эксперт по трудовому праву, юрист АНО "Центр социально-трудовых прав" Ксения Михайличенко, с которой связался корреспондент Правды. Ру. — Лицам, имеющим статус безработного, предоставляются дополнительные возможности, гарантии, и, главное — им выплачивается пособие по безработице".

Первое, что нужно помнить. В контексте Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Обратите внимание, что в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации.

Второе: для регистрации уволенного как безработного в целях поиска подходящей работы, нужно представить в отделение службы занятости по месту своего жительства паспорт; трудовую книжку; документы, которые удостоверяют профессиональную квалификацию и справку о своем среднем заработке за последние три месяца по последнему месту своей работы или службы. Не забудьте запросить такую справку в бухгалтерии организации и забрать ее в последний день работы!

Служба занятости должна в течение 10 дней со дня регистрации по возможности предложить два варианта подходящей работы. Имейте в виду, что при отсутствии подходящей работы вам может быть предложено участие в выполнении оплачиваемых общественных работ, но лишь при наличии вашего желания. Служба занятости также может предложить вам пройти профессиональную подготовку или переподготовку, повысить квалификацию.

Третье. После того, как вы зарегистрировались в центре занятости для поиска подходящей работы, вас могут официально признавать безработным. Но вам снова необходимо предоставить паспорт; трудовую книжку и документы о профессиональной квалификации. Может показаться странным, что вас просят вновь предоставить паспорт и трудовую книжку — ведь вы уже предоставляли эти документы, когда регистрировались для поиска подходящей работы.

Но такой порядок обусловлен следующими причинами. Скорее всего, вы попадете к другому сотруднику службы занятости населения, а, значит, вам нужно предоставить документ, который удостоверит вашу личность (и на основании его уже будут найдены имеющиеся в базе данные). Трудовая книжка предоставляется снова по той причине, что, возможно, за те 10 дней, когда вас зарегистрировали для поиска работы, вы уже трудоустроились (и об этом имеется отметка в вашей трудовой книжке).

Четвертое. Решение о выплате пособия по безработице должно быть принято одновременно с принятием решения о признании безработным и действует с первого дня. Если вас уволили из организации по сокращению численности (штата) работников, ликвидации самой организации и вы не нашли себе работу в течение того времени, пока за вами сохранялась средняя заработная плата по последнему месту работы (с зачетом выходного пособия), то пособие по безработице начисляется вам начиная с первого дня после истечения срока, в течение которого за вами сохраняли среднюю заработную плату.

Если вы, будучи безработным, не нашли работу по истечении первого периода (первых 12 месяцев) выплаты пособия по безработице, вы имеете право на повторное получение пособия по безработице.

И, наконец, пятое, последнее. Общий срок выплаты вам пособия по безработице не может быть больше 24 месяцев (в общей сложности) в течение 36 календарных месяцев. Пособие по безработице должно вам выплачиваться ежемесячно, но лишь при условии, что вы регулярно проходите перерегистрацию в качестве безработного в установленный органом службы занятости срок (около двух раз в месяц).

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