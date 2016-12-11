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Источник Правда.Ру

Первую советскую атомную подлодку вновь спустят на воду

Общество

Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которую планируют сохранить в качестве музея, вновь спустят на воду в феврале 2017 года, сообщает "Флотпром".

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Источник фото: архив Правды.Ру

На судоремонтном заводе "Нерпа" сообщили, что на стапельной плите уже завершаются работы по герметизации лодки и формированию единого корпуса — свариваются стыки между отсеком-донором и носовым блоком АПЛ.

Сейчас стоит вопрос о выборе проектанта для создания музея. Это может быть петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", которое создавало "Ленинский комсомол". Место размещения подлодки-музея тоже пока не определено.

Ранее сообщалось, что подлодка К-3 должна остаться в Заполярье в качестве филиала музея Северного флота или Центрального военно-морского музея.

Напомним, несколько лет назад СМИ сообщали, что "Ленинский комсомол" будет утилизирована — как говорят моряки, ее порежут на иголки. Речь тогда шла о нехватке средств на создание из нее музея.

Вот что тогда рассказал в беседе с корреспондентом Правды.Ру бывший сотрудник мобилизационного управления ВМФ СССР, кандидат военных наук, капитан I ранга в отставке Сергей Васютин:

"Несмотря на то, что огромное количество СМИ уже высказались об утилизации "Ленинского комсомола" как о деле уже решенном, какая-то микроскопическая надежда на то, что лодка все-таки сохранится, все равно остается. Мне буквально на днях довелось разговаривать с ответственными лицами с завода "Нерпа", так вот к какому мнению они приходят. В принципе, если официально передать первую советскую атомную подлодку в ОСК, то корпорация (опять же чисто теоретически) могла бы, наверное, изыскать какие-то средства на мероприятия хотя бы по первичной подготовке К-3 к превращению в музей.

"Ленинский комсомол" — это целый пласт истории советского и российского флота. Лодка была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске на заводе 402 (ныне "Севмаш"), заводской номер 254. В августе 1955 года командиром лодки назначен капитан первого ранга Леонид Осипенко.

Реакторы были пущены в сентябре 1957 года, лодка была спущена на воду 9 октября 1957 года. Вступила в строй (поднят флаг ВМФ) 1 июля 1958 года, 4 июля 1958 года впервые в СССР дала ход под атомной силовой установкой, а 17 декабря 1958 года была принята у промышленности под гарантию устранения недостатков.

В 1961 году лодка несла первую боевую службу в Атлантическом океане. В июле 1962 года впервые в истории советского ВМФ она совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса.

8 сентября 1967 года произошел пожар в первом и втором отсеках во время боевого дежурства в Норвежском море, погибло 39 человек. Лодка самостоятельно вернулась на базу. Вероятной причиной аварии была несанкционированная замена уплотнительной прокладки в штуцере гидравлической машинки. Возникла утечка, вытекшая гидравлическая жидкость не была собрана полностью, ее остатки воспламенились. В 1991 лодка выведена из состава флота.

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