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Источник Правда.Ру

"Зенит-арену" в Петербурге испытали 10 тысяч зрителей

Общество

В субботу на "Зенит-Арене" прошло тестирование — стадион посетили 10 тысяч человек. Они получили бесплатные билеты и шанс в числе первых увидеть и проверить готовность стадиона к важным спортивным событиям, в том числе под эгидой FIFA.

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фото: Википедия

Первым мероприятием на новом стадионе на Крестовском острове в Петербурге стал фестиваль экстремальных видов спорта. Он стартовал 11 февраля в 17:00. Перед зрителями выступили дрифтеры, байкеры и роллеры. А городское правительство в это время проанализировало, как смогли разместиться зрители, ясна ли им навигация и как работает система контроля.

Как сообщили организаторы, в шоу использованы световые эффекты, в том числе проекции на прозрачный купол. Из-за этого начало шоу перенесли с 16 на 17 часов — чтобы было еще интереснее. Но зрителей на стадион начали пускать заранее.

В завершение программы участники шоу выстроились на сцене так, чтобы получилось слово "Россия".

Напомним, стадион сдали в конце декабря 2016 года. Он рассчитан на 68 тысяч болельщиков, также может вместить до 80 тысяч зрителей концертов.

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