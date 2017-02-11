Почтальон каждый день мстит жильцу, который не открыл ему дверь

Житель Санкт-Петербурга поплатился за нежелание открыть дверь почтальону. Это случилось в конце января. В дверь мужчины позвонили и попросили открыть дверь. Делать этого жилец не стал.

Фото: REX

Через несколько минут позвонили снова. Матерящийся голос предложил хозяину квартиры проверить свой почтовый ящик. Мужчина обнаружил там множество рекламы, которая была предназначения для всего дома. Теперь мстительный сотрудник почты повторяет свои действия ежедневно.

В своем ящике житель Санкт-Петербурга каждый день находит кипу рекламной продукции. Как прокомментировал "Лайфу" жилец, несмотря на огромное количество бумаги в ящике, ловить мстительного почтальона он не собирается.

Несколько лет назад СМИ сообщили о случае в США, когда почтальон отомстил своим коллегам за увольнение. Он пришел в офис и начал бросаться в бывших сослуживцев фекалиями. Он заявил, что сделал это в рамках борьбы за свои права, так как причина увольнения ему показалась несправедливой и незначительной.

Хулиган был приговорен судом к 18 месяцам заключения в тюрьме. Кроме того, он должен заплатить около 10 тыс. долларов штрафа.

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