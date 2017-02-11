Скандальный голливудский актёр Шайа Лабаф сообщил полицейским, что его преследует мужчина, называющий себя Иисусом Христом и Мессией.
Слежка продолжается уже несколько дней, сообщил актер. Из-за подозрительного мужчины супруга Шайи боится выходить из дома.
Лабаф на днях пытался прогнать преследователя, и тот якобы сказал ему, что еще вернется, передает "Лайф". После допроса в участке полицейские отпустили подозреваемого.
Напомним, в конце января Лабаф был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции "Ему нас не разобщить" против президента США Дональда Трампа.
По задумке Лабафа и его единомышленников, в рамках акции любой желающий может подойти к установленной на улице камере и произнести фразу "Ему нас не разобщить". Однако что-то пошло не так: актеру не понравилось высказывание одного из участников акции, и он атаковал прохожего. Место инцидента Лабаф покинул в наручниках в сопровождении стражей порядка.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.