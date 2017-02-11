Голливудский актер пожаловался на преследования "Иисуса Христа"

Скандальный голливудский актёр Шайа Лабаф сообщил полицейским, что его преследует мужчина, называющий себя Иисусом Христом и Мессией.

фото: Википедия

Слежка продолжается уже несколько дней, сообщил актер. Из-за подозрительного мужчины супруга Шайи боится выходить из дома.

Лабаф на днях пытался прогнать преследователя, и тот якобы сказал ему, что еще вернется, передает "Лайф". После допроса в участке полицейские отпустили подозреваемого.

Напомним, в конце января Лабаф был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции "Ему нас не разобщить" против президента США Дональда Трампа.

По задумке Лабафа и его единомышленников, в рамках акции любой желающий может подойти к установленной на улице камере и произнести фразу "Ему нас не разобщить". Однако что-то пошло не так: актеру не понравилось высказывание одного из участников акции, и он атаковал прохожего. Место инцидента Лабаф покинул в наручниках в сопровождении стражей порядка.

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