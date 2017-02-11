Сноуден прокомментировал слухи о выдаче Америке

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на публикации в СМИ якобы о его выдаче Штатам. Сноуден отметил, что это лишь доказывает, что он никогда не работал на Россию.

Фото: AP

По данным телеканала NBC, разведка США утверждает, что Москва рассматривает возможность передачи Сноудена Вашингтону.

"Наконец: неопровержимые доказательства, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не станет выдавать своих шпионов, так как остальные будут бояться, что они следующие", — написал Сноуден в Twitter.

Сноуден в июне 2013 года передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки США и Великобритании. Сейчас он находится в России, где получил вид на жительство, передают "Ведомости".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", больше 70% россиян высказались против идеи выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, находящегося в России. Опрошенные считают, что выдавать Сноудена не стоит, даже если этот шаг послужит улучшению российско-американских отношений. Такую идею высказал заместитель главы ЦРУ Майкл Морел.

Ранее в США предлагали выдать Сноудена в качестве "подарка" к инаугурации Трампа. Как отметили в российском МИДе, суть того, что предлагает Морел, это "идеология предательства". "Вы проговорились, господин Морел, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морел", — отметила Мария Захарова.

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