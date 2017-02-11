Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на публикации в СМИ якобы о его выдаче Штатам. Сноуден отметил, что это лишь доказывает, что он никогда не работал на Россию.
По данным телеканала NBC, разведка США утверждает, что Москва рассматривает возможность передачи Сноудена Вашингтону.
"Наконец: неопровержимые доказательства, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не станет выдавать своих шпионов, так как остальные будут бояться, что они следующие", — написал Сноуден в Twitter.
Сноуден в июне 2013 года передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки США и Великобритании. Сейчас он находится в России, где получил вид на жительство, передают "Ведомости".
Как ранее сообщала "Правда.Ру", больше 70% россиян высказались против идеи выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, находящегося в России. Опрошенные считают, что выдавать Сноудена не стоит, даже если этот шаг послужит улучшению российско-американских отношений. Такую идею высказал заместитель главы ЦРУ Майкл Морел.
Ранее в США предлагали выдать Сноудена в качестве "подарка" к инаугурации Трампа. Как отметили в российском МИДе, суть того, что предлагает Морел, это "идеология предательства". "Вы проговорились, господин Морел, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морел", — отметила Мария Захарова.
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