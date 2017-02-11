Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал отомстить за смерть Гиви.
"Это срыв минских соглашений. Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим", — цитирует Захарченко "Лента.ру"
Он добавил, что жители Донбасса никогда "не плясали ни под чью дудку" и не собираются этого делать в будущем.
Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, он стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете. Накануне в Донецке простились с Гиви. На церемонию пришли порядка 10 тысяч человек.
Тем временем в ДНР продолжается расследование убийства комбата. По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.
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