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Источник Правда.Ру

Голливуд хочет утопить "Курск" в крови

Общество

Съёмки иностранной картины о гибели российской подлодки "Курск" начнутся 18 февраля. В фильме сыграют Колин Фёрт и Маттиас Шонартс. Над сценарием работал американский сценарист Роберт Родат, известный по "Спасти рядового Райана" и "Патриоту".

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Фото: REX

Как сообщает Le Figaro, начать работу съемочная группа хотела еще прошлой осенью, однако разрешение от российских властей получено не было.

"Пока на борту повреждённой лодки моряки борются за выживание, на земле их семьи отчаянно сражаются с политическими препятствиями, которые с каждым днём умаляют надежды на спасение членов команды", — цитирует Le Figaro синопсис.

Фильм вдохновлён расследованием британского репортёра Роберта Мура "Время умирать".

Что это будет — документальный фильм или очередной кровавый боевик, "Правда.Ру" спросила у экспертов. Народный артист Николай Бурляев считает, что американцам русскую душу не показать.

Почему им не дает покоя эта тема с нашей подлодкой? Чем мы должны ответить?

— Это праздный вопрос. Очень много тем более интересных, чем фильм с прекрасным артистом Колином Фёртом о нашей подводной лодке. Поэтому даже у меня нет комментариев по данному поводу, поскольку в нашем российском кинопроцессе настолько все неблагополучно, что задаваться вопросами об этой проблеме у меня просто нет желания.

Не будет ли это пропагандой, после которой все США и половина ЕС думают "а, Гитлера рядовой Райан застрелил, США победили"? Искажения истории не будет?

— Россия самодостаточна может быть и в области киноискусства. Поэтому нам абсолютно не надо заигрывать с Западом. Если американцы хотят делать фильм при участии России, то у меня большой вопрос, почему они лезут в наши дела, в нашу культуру. И как может американец и даже талантливый артист Колин Фёрт показать русскую суть и русскую душу. Это будет американский акцент.

Поэтому нам нужно идти своим путем, достаточно осознанно, не ориентироваться на западное кино, которое абсолютно деградирует при огромных успехах в технических новшествах. Американское кино, а вслед за ним и наше, как за локомотивом потянулось в сторону того, что великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин называл "эффектная пустота". Так вот: пришло время нам здесь, в России, собирать камни и понимать то, что наш кинематограф пошел не по правильному пути, наш кинопрокат стал отделением американского кинопроката. Пора это останавливать. Как говорил Лермонтов: "Ну сколько можно тянуться за Европой, мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое самобытно российское". Я полностью подписываюсь под этой фразой Лермонтова.

Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров рассказал, что запрещать этот фильм в России было бы глупостью.

Как реагировать России? Кроме банального "запретить показ"…

Идиотство с запретами мы сейчас как раз проходим на примере фильма "Матильда". Я бы не сказал, что им не дает покоя. Они не стоят в очереди за съемки фильма подводной лодки "Курск". Но, наверное, им интересно. Кэтрин Бигелоу сняла же фильм "К-19", блестящее кино с Харрисоном Фордом и Лиамом Нисоном. Блестящий фильм получился, без клюквы. И характеры русских офицеров очень хорошо переданы. Им интересно, это история. История, которая потрясла весь мир, история всколыхнула весь мир, история, в которой мы проявили себя не с самой лучшей стороны. Достаточно вспомнить знаменитую цитату: "Она утонула" и т. д.

Я не вижу ничего плохого в том, что этот фильм будет снят. Безусловно, нужно определенное согласование, наверное, на уровне консультационного характера, консультации по сценарию, чтобы это не было уж совсем враньем и "залипухой". Но почему бы этому фильму не существовать. Самая большая глупость, которую мы сможем сделать, это запретить это кино.

Стоит ли бояться искажения истории?

— Квентин Тарантино снял фильм, в котором Гитлера взрывали. Это искажение истории. Согласитесь, Гитлера не взорвали в кинотеатре. А возмущались немцы, русские против этого фильма? Нет, это кино. Другое дело, еще раз говорю, что необходимо консультационное сотрудничество. И определенное сотрудничество в плане соответствия сценария реальной ситуации. Это кино — и, естественно, имеет право быть художественный вымысел. Снимали "Ленин в Октябре" — это было вранье на вранье. Но нам же тогда было плевать на историю.

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Голливуд снимет фильм о подлодке "Курск"
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