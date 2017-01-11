Жительница Хакасии, которая оставила новорожденную девочку на крыльце красноярского Дома ребенка, смогла вернуть девочку себе. Женщине пришлось пройти экспертизу ДНК и доказать серьезные намерения в будущем воспитании дочери.
Девочку подбросили в августе прошлого года. Ребенка в дорогом розовом комбинезончике в траве нашли прохожие. Взяли плачущую малышку на руки, и вдруг заметили засунутую под капюшончик записку. На оторванном клочке бумаги, синей пастой, и почти детским почерком — несколько строк, словно клятва: "Ульяша, я вернусь!".
Девочку отнесли в Дом ребенка. Ей оставили имя, но дали другую фамилию. Одновременно заявление поступило в полицию, чтобы начать разыскивать мать. К женщине обратились через журналистов: отзовитесь, в жизни все можно решить! Откликнулись многие люди, готовые помочь деньгами, жильем и с работой…
Кроме того, десятки людей захотели удочерить малышку. Как сообщала "Комсомольская правда" после выхода материала об Ульяне журналистам написало множество людей, многие оббивали пороги органов опеки: "хотим удочерить эту девочку!". Но надежда, что мама вернется за дочкой, как и обещала, оставалась.
Позже женщина осознала тяжесть своего поступка и вернулась, чтобы забрать дочь в семью. Она объявилась через четыре дня. Рассказала, что ей 36 лет, живет в Хакасии.
Одна воспитывает двух детей-школьников. Помогает ей в этом мама. Денег часто не хватало, пришлось поехать в Красноярск на заработки. Там познакомилась с мужчиной и влюбилась. Думала, что и он тоже. Когда же забеременела, стала не нужна. Вернулась домой, но мать, узнав о будущей внучке, указала ей на дверь: "Как растить будем, делай аборт!". После рождения дочери Наталья поехала в Красноярск в надежде, что любимый одумался. Но тот захлопнул дверь и отключил все телефоны. После ночи в подъезде с грудным ребенком она и приняла безумное решение - оставить дочку чужим людям.
Женщине пришлось пройти доказать свое материнство и пройти ряд экспертиз. Они и показали, что на момент происшествия она находилась в нестабильном эмоциональном состоянии. Виной тому стал отказ биологического отца принимать какое-либо участие в воспитании девочки.
В итоге суд вынес положительное решение. Наталью признали родной матерью, а все инстанции (опека, полиция), согласились, что она может воспитывать дочь. Хотя, конечно, за семьей еще долго будут наблюдать с пристрастием все проверяющие службы.
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