Кто выиграет от расширения доступа банков к данным заемщиков?

Уже в этом году банки смогут получать информацию о заработках заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия — базу данных ФНС. По этому каналу к ним сейчас поступают сведения о доходах россиян от Пенсионного фонда. В ФНС и ЦБ подтвердили, что механизм предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается.

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На вопросы корреспондента Правды.Ру отвечает генеральный директор Национального Агентства Финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева.

— В чем заключаются плюсы и минусы такого сотрудничества налоговиков и банкиров?

— Когда финансовая организация выстраивает свою работу с клиентом, особенно если речь идет о кредитовании, процентная ставка формируется за счет всех возможных рисков. Возможность получать прозрачную и достоверную информацию о доходах потенциального заемщика упрощает банку работу, и, скорее всего, мы будем двигаться к снижению процентных ставок. Но положительную новость сдерживает отрицательная. Уровень теневого сектора, по разным оценкам, в России остается достаточно высоким, поэтому полученная информация не всегда будет отвечать реальности, следовательно, определенный уровень риска все-таки остается. От нововведения выиграют в первую очередь госслужащие и работники крупных корпораций, получающих "белые" зарплаты.

— Но за кредитами обычно обращаются те, у кого неблагополучная финансовая ситуация, то есть люди с низкими доходами…

— Как правило, но не всегда. Если мы говорим о потребкредитовании, то там средний чек действительно небольшой. Иная ситуация в ипотечном и автокредитовании. В этих видах кредитования банки традиционно минимизируют свои риски за счет первоначального взноса плюс залогового обеспечения: заложенные недвижимость и автомобиль являются подстраховкой в случае, если потребитель не сможет выплачивать кредит.

— Надо ли понимать, что кредитов теперь будет выдаваться меньше из-за того, что банки все чаще будут приходить к выводу: потенциальный заемщик неплатежеспособен, потому что основную часть доходов он получает неофициально?

— Скорее всего, серьезного падения не будет. Просто в спорных случаях процентная ставка для заемщика будет выше. Возможно, это побудит его обелить свой доход. Но, как показывает практика, сегодня даже возможность заработать более высокую пенсию не является мотиватором для "обеления" зарплаты… Кстати, кроме доходов на размер процентной ставки влияют и другие факторы: возраст, место проживания, стаж работы, кредитная история.

В целом эффект от внедряемого нововведения пока нельзя оценить однозначно. К сожалению — это уже к вопросу финансовой грамотности населения — чаще всего люди при острой необходимости в финансовом источнике зачастую закрывают глаза на размер процентной ставки и не всегда оценивают предстоящую долговую нагрузку.

Многие организации, в том числе и НАФИ, проводили исследования, наблюдали, чем руководствуется потребитель при выборе банка в первую очередь. Например, нуждаясь в кредите, человек подал три заявки и ждет ответа от трех банков. Оказалось, что даже если все запрошенные дадут ему положительный ответ, он выберет тот, который первым объявил о положительном решении, невзирая на то, что у двух других условия кредитования могут быть привлекательнее. Низкая финансовая грамотность — это одна из проблем, над которой сейчас работают Минфин и ЦБ.

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