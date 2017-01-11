Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев родственников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев близких родственников. Проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым в статье 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

По действующей норме за такие действия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением, передает РИА Новости.

"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.

Эксперты считают, что законопроект понимают неверно, говоря о том, что драки в семьях станут нормой.

— Не надо извращать законопроект, и даже слова, которые сказаны по его поводу. Дело не в синяке и ссадине, во-первых, синяки и ссадины друг другу бывают рознь. Во-вторых, речь идет об однократности правонарушения, не повлекшего никакого вреда. Идея закона заключается в том, чтобы шлепок по попе ребенку не приравнивался к каким-то серьезным вещам. Записывать любое применение силы, рукоприкладство, скажем так, без всяких последствий, особенно, если люди меньше сдержаны какими-то внешними условностями и обстоятельствами, мне кажется, неправильно. Но еще раз говорю, это относится только к тому, что не имеет никаких последствий, и было сделано однократно", — говорит директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в российском законодательстве достаточно механизмов для защиты детей и членов семьи и без уголовной статьи за побои.

"Мы сейчас говорим о конкретной статье и конкретной формулировке. Мы не говорим о принципе и подходах к этой теме. Безусловно, домашнее насилие недопустимо. Безусловно, дети не должны стать жертвами или заложниками той или иной ситуации. Для этого создаются и созданы достаточные меры и системы", — цитируют ее РИА Новости.

Она отметила, что, в том числе, и в уголовном кодексе имеется ряд норм, "которые регулируют и обеспечивают достаточную ответственность всех, кто может причинить вред ребенку".

Напомним, ранее Владимир Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", существует много других способов воспитания.

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