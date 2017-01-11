Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев родственников

Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев близких родственников. Проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым в статье 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

357987.jpeg

По действующей норме за такие действия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением, передает РИА Новости.

"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.

Эксперты считают, что законопроект понимают неверно, говоря о том, что драки в семьях станут нормой.

— Не надо извращать законопроект, и даже слова, которые сказаны по его поводу. Дело не в синяке и ссадине, во-первых, синяки и ссадины друг другу бывают рознь. Во-вторых, речь идет об однократности правонарушения, не повлекшего никакого вреда. Идея закона заключается в том, чтобы шлепок по попе ребенку не приравнивался к каким-то серьезным вещам. Записывать любое применение силы, рукоприкладство, скажем так, без всяких последствий, особенно, если люди меньше сдержаны какими-то внешними условностями и обстоятельствами, мне кажется, неправильно. Но еще раз говорю, это относится только к тому, что не имеет никаких последствий, и было сделано однократно", — говорит директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в российском законодательстве достаточно механизмов для защиты детей и членов семьи и без уголовной статьи за побои.

"Мы сейчас говорим о конкретной статье и конкретной формулировке. Мы не говорим о принципе и подходах к этой теме. Безусловно, домашнее насилие недопустимо. Безусловно, дети не должны стать жертвами или заложниками той или иной ситуации. Для этого создаются и созданы достаточные меры и системы", — цитируют ее РИА Новости.

Она отметила, что, в том числе, и в уголовном кодексе имеется ряд норм, "которые регулируют и обеспечивают достаточную ответственность всех, кто может причинить вред ребенку".

Напомним, ранее Владимир Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", существует много других способов воспитания.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Семья как схема коалиций и противовесов
Темы криминал уголовный кодекс домашнее насилие декриминализация
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить?
Россия
Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку
Как отстоять права
Эволюция российских тюрем: От пресс-хат к прозрачности
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Рынки
Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский
Комментарии
Эд Ружин Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Белебенцев Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Tatiana Tatiana(Facebook) Русская жена: "гейша", "хищница", верная мать
vkontakte_218235326 Дон прикажет всем залечь на матрасы
Dar Um Кто тормозит евразийскую интеграцию?
Gleb Zhiglov Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
INTOLERANT Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
koreisha alexa Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
Narhar Joshi Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР
анатолий карась Западные "дирижеры" пытаются надуть в России очередной "пузырь" - мнение
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?