За кибератаки на РФ предлагают сажать на 10 лет

В январе Госдума рассмотрит разработанный ФСБ законопроект, который вводит уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за создание программ для атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) РФ.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают санкции за "создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ". Это преступление планируется наказывать штрафом в размере до 1 млн руб., как альтернатива предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Если преступление повлечет тяжкие последствия или создаст угрозу их наступления, оно будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, после обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы президента США посредством хакерских атак Штаты пригрозили, что погрузят Москву в ледяную тьму. Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы. Одним из возможных вариантов эксперты называли ответ в киберпространстве.

— Мы знаем, что у Соединенных Штатов есть огромные возможности, — может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине — информацию о его финансах и так далее. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве. Не уверен, что именно это им под силу, но они явно могут атаковать важнейшие системы инфраструктуры в России, — написал в своем материале главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Джим Шутто.

А позже США похвалились "тайными операциями" против России. Вице-президент США Джо Байден заявил, что тайные операции американских спецслужб против России стали ответом на кибератаки, которые якобы были проведены со стороны Москвы.

Правда, как говорят российские специалисты, для России это — пустые угрозы.

"В отличие от США Россия всегда занималась реальным укреплением кибербезопасности. И то, что американцы осуществили, например, в Иране (это была совместная операция израильских спецслужб и США по засылке специального вируса на предприятия по обогащению урана, которая привела к поломке центрифуг) на территории Российской Федерации это сделать невозможно. Другой вопрос, что Россия сейчас не будет предпринимать какие-то ответные меры, потому что это агония уходящей администрации Обамы. Но то, что у России есть большие возможности, которые касаются, в том числе, возможности ведения кибервойны, это совершенно бесспорно", — отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Кроме того, недавно нашу страну включили в топ-5 стран с самыми развитыми специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей.

"Во-первых, у нас довольно давно, по мировым меркам, идет деятельность в направлении формирования обособленных, специальных структур в составе Министерства обороны, в составе Генерального штаба, которые должны будут заниматься операциями в киберпространстве. Во-вторых, в такой области, как информационная безопасность и кибероперации, хорошее представление об общем уровне, достигнутом в том или ином государстве, дает состояние частного сектора в этой сфере. У нас частный сектор очень сильно развит, у нас один из самых передовых, активных в мире рынков разработок и решений в части информационной безопасности, систем защиты, систем анализа аномалий трафика, систем обнаружения и предотвращения сетевых вторжений в данные", — рассказал Правде.Ру консультант Центра политических исследований Олег Демидов.

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