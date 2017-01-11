Названы главные угрозы человечеству

Объявлены главные риски для существования человечества

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе считают, что экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году. Также крайне вероятны массовая миграция, теракты и масштабное хищение цифровых данных.

Фото: АР

Как сообщает РБК, ссылаясь на ежегодный доклад форума о глобальных рисках Global Risks Report 2017, специалисты определили 30 глобальных рисков, а также 13 тенденций, которые могут усилить их или изменить соотношение между ними.

В десятке наиболее вероятных рисков оказались три из сферы экологии (экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия, риски антропогенных экологических катастроф) и три из геополитики (крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление). Аналитики убеждены, возрастанию геополитических рисков способствуют односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий всего мирового сообщества.

На третье место эксперты поставили риски технологические — мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее "беспрецедентных масштабов" (кибератаки).

В десятку также вошли риски социальные и экономические — масштабная вынужденная миграция и незаконная торговля (включая отмывание денег, контрабанду). Как сообщается в докладе, внезапный приток мигрантов увеличивает давление на социальные системы и ресурсы. Так, в 2015 году в Европу прибыл один миллион мигрантов, что в четыре с лишним раза больше, чем в 2014 году. Помимо этого, авторы считают, что поддержка гражданами Великобритании выхода станы из ЕС была расценена как реакция на неконтролируемый приток гастарбайтеров, считают эксперты ВЭФ.

Также среди тенденций, которые могут усилить глобальные риски оказались стареющее население, изменение роли международных структур, таких как ООН, МВФ, НАТО, изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды и прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой.

Напомним, ранее ученые из Оксфордского университета подготовили отчет "Риски глобальных катастроф". В нем названы главные угрозы, которые могут уничтожить более 10% населения Земли. Среди них: падение на Землю астероида, извержение супервулкана, пандемии, ядерная война, катастрофические изменения климата, а также роботы и искусственный интеллект.

По данным ученых, угрозы, грозящие нашей планете могут быть принесены извне, а могут зависеть от самого человека.

Так, в докладе указывается, что боевики из "Исламского государства" (организация запрещена в России) способны сотворить при помощи синтетической биологии опасные штаммы вирусов. А развитие компьютерных технологий может создать угрозу возникновения искусственного интеллекта, который будет способен уничтожить человека.

Все это звучит как описание американского экшна, не хватает только Брюса Уиллиса. Однако ученые призывают отнестись к своему докладу серьезно. И призывают правительства стран подготовиться к потенциальным угрозам. "Нет никаких оснований думать, что люди являются вершиной творения и самым лучшим, что есть в мире", — заявил один из ученых.

Ранее канадское издание Global Research сообщала о том, что ни одно государство в мире за всю историю существования человечества не создавало столько угроз, как Америка, пишет Стивен Лендман в своей статье под названием "В вашингтонском дурдоме правят сумасшедшие".

Бесконечные войны, спровоцированные США, ведутся по всему миру, подчас - против вымышленных противников, а новые войны начинаются с опасным постоянством. Более того, наплевав на международное право, Обама хочет добиться разрешения конгресса на неограниченную войну под предлогом борьбы с ИГ.

Руководство действиями украинских военных, продолжает Лендман, осуществляется из Вашингтона, аамерикано-украинские учения вполне могут стать прологом к полномасштабной войне, в которой американские военные окажутся на передовой в непосредственной близости от российской границы, а там и до американо-российского конфликта недалеко.

Американские спецназовцы и агенты ЦРУ, прикрываясь посольствами и консульствами США, действуют во многих странах мира: только за последние три года были осуществлены спецоперации в почти 150 странах. Главная задача американского спецназа - расширить границы американской империи, дестабилизируя ситуацию в непокорных странах путем переворотов, военного вмешательства или политических убийств. Методы, которые используются, не снились даже некоторым диктаторам. При внешнем лоске, Вашингтон - абсолютное зло как внутри страны, так и за ее пределами, считает Лендман.

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