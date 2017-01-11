Банки узнают реальную зарплату всех заемщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) в этом году откроет свои базы данных для банков. С их помощью кредитные организации смогут оперативно подтверждать доходы клиентов. В ФНС и ЦБ подтвердили, что механизм предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается. Принципиальное решение о таком доступе было принято еще два года назад, однако из-за технических вопросов его реализация откладывалась.

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Уже в этом году банки смогут получать информацию о заработках заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия. По этому каналу к ним сейчас поступают сведения о доходах россиян от Пенсионного фонда (ПФР), напомнил собеседник "Известий".

По словам экспертов, полноценный доступ к данным о доходах клиентов позволит банкам в любой момент проконтролировать финансовое состояние заемщика и оценить, какая часть его дохода идет на погашение ссуды.

Напомним, в конце прошлого года президент потребовал запретить выдачу кредитов злостным должникам. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 1 марта 2017 года подготовить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по потребительскому кредиту.

К этому же сроку ЦБ и кабмин должны подготовить предложения об установлении обязанности банков и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему нового потребительского займа.

Как сообщала Правда.Ру, в России растет число молодых заемщиков. Молодежь страны буквально тонет в просроченных "кредитах на iPhone". За последние годы количество россиян в возрасте от 18 до 25 лет, допустивших просрочки по кредитам, выросло на 80%, а это почти 900 тысяч человек.

К концу 2016 года очередной платёж банку хотя бы на день задерживали порядка девяти миллионов человек, при этом доля молодых должников выросла на 50%.

Между тем россияне из-за высокой инфляции вынуждены брать всё большие суммы кредитов на покупку товаров. Средний размер потребительского кредита, выдаваемого на покупку товаров, за 2016 год увеличился на 25,5%. При этом в Москве, где самый высокий размер кредита, многие уже отказываются от дорогих товаров. Зато жители других регионов всё больше повышают зависимость от кредитов и даже на отпуск не копят, а занимают деньги у банков.

Как стало известно на днях, Минюст предложил лишать должников единственного жилья. Сейчас в России действует запрет на такую меру. Законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье.

А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.

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