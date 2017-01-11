Федеральная налоговая служба (ФНС) в этом году откроет свои базы данных для банков. С их помощью кредитные организации смогут оперативно подтверждать доходы клиентов. В ФНС и ЦБ подтвердили, что механизм предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается. Принципиальное решение о таком доступе было принято еще два года назад, однако из-за технических вопросов его реализация откладывалась.
Уже в этом году банки смогут получать информацию о заработках заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия. По этому каналу к ним сейчас поступают сведения о доходах россиян от Пенсионного фонда (ПФР), напомнил собеседник "Известий".
По словам экспертов, полноценный доступ к данным о доходах клиентов позволит банкам в любой момент проконтролировать финансовое состояние заемщика и оценить, какая часть его дохода идет на погашение ссуды.
Напомним, в конце прошлого года президент потребовал запретить выдачу кредитов злостным должникам. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 1 марта 2017 года подготовить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по потребительскому кредиту.
К этому же сроку ЦБ и кабмин должны подготовить предложения об установлении обязанности банков и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему нового потребительского займа.
Как сообщала Правда.Ру, в России растет число молодых заемщиков. Молодежь страны буквально тонет в просроченных "кредитах на iPhone". За последние годы количество россиян в возрасте от 18 до 25 лет, допустивших просрочки по кредитам, выросло на 80%, а это почти 900 тысяч человек.
К концу 2016 года очередной платёж банку хотя бы на день задерживали порядка девяти миллионов человек, при этом доля молодых должников выросла на 50%.
Между тем россияне из-за высокой инфляции вынуждены брать всё большие суммы кредитов на покупку товаров. Средний размер потребительского кредита, выдаваемого на покупку товаров, за 2016 год увеличился на 25,5%. При этом в Москве, где самый высокий размер кредита, многие уже отказываются от дорогих товаров. Зато жители других регионов всё больше повышают зависимость от кредитов и даже на отпуск не копят, а занимают деньги у банков.
Как стало известно на днях, Минюст предложил лишать должников единственного жилья. Сейчас в России действует запрет на такую меру. Законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье.
А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.
Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.