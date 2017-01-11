По мнению вице-президента Независимой психиатрической ассоциации РФ Алексея Перехова, россиянам необходимо отказаться от длительных новогодних праздников.
Как рассказал врач агентству "Москва", ради борьбы с лишним весом нужно отменить более чем недельные выходные, которых "нет ни в одной стране мира".
По словам Перехова, каникулы приводят к проблемам не только с едой, но и с алкоголем. Среди прочих проблем, вызываемых праздниками, врач также назвал и экономические проблемы в "неработающей стране", и трудности, с которыми сталкиваются в своей работе врачи по итогам праздников.
Отметим, в прежние годы праздники могли затянуться и на куда больший срок — вплоть до 13 дней. В этом году они продолжались с 31 декабря по 8 января. По данным специалистов столичного департамента здравоохранения, за каникулы человек может набрать до 10 избыточных килограммов.
"Да, новогодние праздники — это горячая пора для отдыха большинства людей и горячая пора для работы хирургов. Потому что люди, встречая Новый год, часто не отказываются от излишеств, которые в результате приводят их к врачу, в том числе довольно часто и к хирургам.
Медики вообще смотрят на праздник как на новый толчок для их работы, когда приходится работать больше, чем обычно. Потому что все эти излишества, застолья, некоторая неумеренность в приеме пищи и напитков довольно часто приводит к обострению хронических заболеваний", — рассказал ранее Pravda.Ru заместитель главного врача 64-й ГКБ Москвы по хирургии Богдан Орлов и врач-хирург высшей категории Игорь Овчинников.
За время новогодних праздников россияне "выпали" из привычного рабочего ритма, и вернуться к нему в первый рабочий день, по словам врачей, вряд ли получится. Настраиваться на трудовые будни специалисты рекомендуют заранее.
Дабы не впасть в постпраздничную депрессию, медики рекомендуют за 2-3 начать настраивать себя на рабочий лад, а в первый трудовой день не погружаться с головой в дела и заботы.
По словам врача-психотерапевта Константина Ольхового, нужно оставить себе как минимум один день на адаптацию, особенно если праздники вы провели вдали от родного дома. Из поездок лучше вернуться не девятого января вечером, а хотя бы восьмого вечером. Также Ольховой отметил, что обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется около двух суток. Именно поэтому не стоит "бросаться в дела сразу же после возвращения на работу".
"В первые дни на работе нужно осмотреться, привыкнуть заново к рабочему месту", — цитируют Ольхового Аргументы и Факты.
Кроме того в последние дни каникул, по словам экспертов, стоит переходить на рабочий график сна. То есть перестать ложиться спать заполночь, а просыпаться ближе к обеду.
Как рассказал врач-сомнолог Сергей Ярош, бессонная новогодняя ночь так или иначе сказывается на здоровье большинства людей. А сильно нарушить режим сна и бодрствования можно за 2-3 бессонные ночи.
Особенно сбившийся график сказывается на тех, кто и в будничной жизни испытывает трудности с засыпанием. Если вы страдаете бессонницей, то чтобы заранее избежать "разбитого" состояния в течении первой рабочей недели, рекомендуется начинать заранее вовремя ложиться и вовремя вставать.
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