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Источник Правда.Ру

Пользователей соцсетей изумило фото трехногой девушки

Общество

Новую оптическую иллюзию, которая взбудоражила интернет, обнаружила аудитория онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur. На фотографии девушка, как кажется на первый взгляд, имеет три ноги.

Пользователей соцсетей изумило фото трехногой девушки
Фото: Imgur

Более сотни пользователей в комментариях под фотографией попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров. Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.

Секрет оказался прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. Однако, многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.

Как сообщает РИА Новости, фотография была сделана еще в 2012 году, но пользователи раньше её не видели.

Ранее пользователи соцсетей бурно обсуждали снимок, опубликованный на сайте Reddit, на котором сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых "исчезли".

Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является "диванным кентавром". Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. По мнению многих, в действительности ноги никуда не "исчезали", просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.

В феврале 2015 года аналогичный спор среди пользователей вызвала фотография платья, опубликованная на сайте Tumblr. Автор снимка поинтересовалась у подписчиков, в какие цвета(синий или золотой), по их мнению, окрашено платье. Позже учёные провели исследование и выяснили, что иллюзия связана с тем, в каком освещении мы привыкли видеть вещи. Свет, попадающий на наши зрительные органы, падает на сетчатку, которая состоит из двух типов фоторецепторов — колбочек и палочек. Палочки более чувствительны к свету и в основном отвечают за восприятие формы, а не цвета предметов.

Добавим, что оптические иллюзии возникают у здоровых людей сравнительно часто и являются совершенно нормальным состоянием, зависящим от конкретных условий или строения человеческого глаза. Ранее британские ученые пересмотрели строение глаза. Выяснилось, что в нем присутствует семь, а не шесть слоев роговицы, как считалось раньше. Новый слой назван в честь профессора Ноттингемского университета Харминдеа Дуэ, который и сделал открытие. Пересмотр анатомии глаза позволит сделать лечебные процедуры для глаз менее опасными, поскольку позволят хирургам легче принимать правильные решения во время операции. Также есть шанс получше изучить такие заболевания, как отек роговицы глаза, грыжа десцеметовой оболочки и кератоконус.

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Темы зрение оптические иллюзии
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