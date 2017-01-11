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Источник Правда.Ру

Россияне перешли с мяса и рыбы на картошку и овощи

Общество

В последние годы россияне стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, при этом резко выросло потребление овощей. Специалисты по аграрным и продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения.

Россияне перешли с мяса и рыбы на картошку и овощи

Как сообщают "Известия", ссылаясь на данные Росстата, с 2013 по 2015 каждый россиянин стал съедать на 2 кг меньше мяса, на 5 кг меньше рыбы, на 9 кг меньше молочных продуктов и на 1 кг меньше сахара. Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба.

За последние десять лет еще никогда наши граждане не ели столько овощей и бахчевых. Сообщается, что в 2015 году на каждого пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг.

По словам генерального директора Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргариты Поповой, в связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов. Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко. По словам Поповой, из-за введения продовольственного эмбарго в России многие отечественные производители переключились на производство сыра, а надои молока остались практически прежними.

Диетолог, главный врач медицинского центра "МеЦеНаТ" Алла Солодилова полагает, что изменение статистики потребления продуктов может быть связано еще и с переходом всё большего количества россиян на здоровое питание. По ее словам, если граждане отказались от покупки сахара в чистом виде, то для здоровья это только плюс. "В здоровом рационе должно быть больше овощей и кисломолочных продуктов и меньше жирного мяса и сахара", — рассказала эксперт.

Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 77% россиян отметили рост цен на овощи и фрукты, 70% заметили изменение цен на молоко и молочные продукты, а 68% респондентов — на мясо. Помимо продуктов питания, опрос включал и непродовольственные товары и услуги, так 70% россиян отметили подорожание коммунальных платежей, стоимости бензина- 64% граждан, и 44% назвали повышение стоимости проездных билетов.

Как сообщил ведущий эксперт-консультант Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб, для большинства граждан страны наиболее серьезным проявлением кризиса остается снижение реальных доходов. Поэтому даже замедленное повышение цен воспринимается достаточно остро.

РанееPravda.Ru писала, что россияне стали больше тратить на продовольственные товары. "Сейчас наметилась тенденция роста доли расходов населения на продукты питания, вполне логично отражая факт снижения реальных доходов населения и роста бедности — известно, что чем беднее домашнее хозяйство, тем большую часть бюджета оно тратит на продукты питания", — поясняют авторы отчета Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.

Количество россиян, испытывающих прямое давление кризиса и перешедших на режим экономии, по сравнению с прошлым годом выросло на 10%, достигнув показателя в 27%. Многие граждане справляются с кризисом, перераспределяя бюджет в пользу товаров первой необходимости и продуктов питания.

Эксперты отметили, что рост цен на продукты питания также связан с важным фактором развития розничных сетей. В регионах раньше сами выращивали необходимое. Сейчас появляется множество магазинов у дома, поэтому люди чаще покупают продукты питания.

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