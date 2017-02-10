Из Украины началась рассылка гитлеровского Mein Kampf

Таможенники в Минске перехватили посылку из Украины с книгой Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"). Она включена в список экстремистских изданий не только в России, но и в Белоруссии.

источник Pravda.Ru

Посылка была отправлена в адрес одной из жительниц Минска. Между тем изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения, а также распространение экстремистской литературы, печатных материалов и информационной продукции в Белоруссии, как и в России, является административным правонарушением, передают "Вести".

Ранее СМИ сообщили, что харьковское издательство "Фолио" издаст запрещенные в России дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Как пишет СМИ, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

Недавно тревогу забили в Европе: в Италии ученики десяти школ включили книгу Адольфа Гитлера в топ-10 своих любимых. Министр образования страны заявил, что это очень неприятный случай.

А в начале прошлого года стало известно, что "Майн Кампф" стала бестселлером в Германии, побив все рекорды продаж. Критики утверждали, что запрет на книгу в итоге принес больше вреда, чем пользы.

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