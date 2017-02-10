Глава Ингушетии заставил подрядчика проверить на себе, пачкает ли краска в помещении, где идет ремонт, одежду. Юнус-бек Евкуров попросил его прислониться к стене.
Это случилось во время осмотра построенного здания медучреждения в Назрани. Об этом пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на источник в правительстве Ингушетии.
На вопрос главы республики, какую рабочие используют краску, подрядчик ответил, что самую стойкую. Но на слово Евкуров ему не поверил. В результате чиновник испачкал верхнюю одежду белой краской. Тогда Евкуров возмутился ситуацией и заставил возвращаться его в таком виде домой.
"Сейчас в таком виде идите домой, пусть все прохожие на вас смотрят. Из-за ваших недоработок в таком неудобном положении могут оказаться многие посетители медучреждения. Я неоднократно говорил вам использовать те краски, которые не пачкают одежду", — отметил он.
Напомним, что в сталинские времена качество сделанной работы тоже заставляли проверять на себе. К примеру, главный инженер должен был стоять под железнодорожным мостом, когда по нему проходил первый состав после открытия движения. Стоит ли объяснять, что за работу инженеры отвечали буквально головой и строили на совесть.
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