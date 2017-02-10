Эксперты: кто поднимет знамя героев Донбасса

В Донецке простились с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным под позывным "Гиви". На церемонию пришли порядка 10 тысяч человек.

Фото: Александр Коц/Русская весна

Погибшего бойца похоронили на кладбище в районе "Донецкого моря" рядом с другом, командиром батальона "Спарта", россиянином Арсеном Павловым (позывной "Моторола"), также героем ДНР.

Как Донецк простился с Гиви, "Правде.Ру" рассказал политический аналитик из ДНР Роман Манекин.

Как прошла церемония?

При огромном скоплении народа: люди приехали не только из Донецка, но их других городов Донецкой народной республики. Была нескончаемая толпа людей, и очень многие поехали на кладбище; причем это довольно отдаленный район, и это не вполне безопасно. Но тем не менее люди были готовы пренебречь безопасностью.

Это была спонтанная демонстрация народного единства, потому что многие шли с флагами Донецкой народной республики, вся площадь была в этих флагах. Но, к сожалению, гроб был закрытый, потому зрелище достаточно тяжелое.

Были сказаны искренние и нужные слова нашими официальными, полуофициальными лицами. Но суть, я думаю, не в этом, а в том, что это массовое стечение людей, это наш общий протест против того, к чему перешли сейчас украинские вооруженные силы.

На первом этапе они обстреливали тяжелым вооружением наши районы ДНР, а сейчас они приступили ко второму этапу террористической атаки.

Мы ждали и ждем, во-первых, чтобы было проведено судебное расследование, чтобы террористы были установлены — и неотвратимо публично названы.

Этот митинг — митинг-протест против терроризма. Надо вещи называть своими именами. В данном случае то, что украинская сторона пытается выдать за диверсионную деятельность, на самом деле является актами терроризма.

Гиви погиб не в бою, он погиб "дома"- когда его часть был ротирована, равно как и Моторола погиб вообще в жилом доме. Мы три года находимся в ситуации войны, которая не прекращалась ни на один день несмотря ни на какие митинги. И осознание того, что любого из нас в любой момент могут убить, — мы давно все перешагнули через эту черту. По крайней мере, те люди, которые считают себя приверженцами ДНР.

Гибель нашего товарища, конечно, приносит нам большое огорчение, но мы понимаем: мы топливо войны, наши человеческие жизни. И мы понимаем, что это необходимость. Как в известном фильме говорилось: "Погиб командир пушки номер один? Значит, на его смену придет командир пушки номер два!".

С Донбассом сделать террором ничего невозможно, потому что существует армия. Если на начальном этапе войны была батальонщина, и смерть комбата действительно могла бы каким-то образом деморализовать подразделения, то сегодня у нас существует своя регулярная армия.

Мы скорбим. Но будут новые командиры, будут новые имена. И, к сожалению, будут смерти в бою и от рук террористов. Это война, а произошедшее с Гиви — сугубо пиар-акт на крови…

Руководитель центра координации "Новая Русь" Алексей Анпилогов рассказал, что гибель комбата ударила по моральному духу ополченцев:

Я не был лично знаком с Гиви - в отличие от Мозгового, от Павлова-Моторолы. Меня судьба не свела с этим, безусловно, выдающимся командиром и человеком, который сделал очень много для становления Донецкой народной республики. Но я могу сказать, что, к сожалению, таких людей остается все меньше и меньше. И конечно, утрата каждого из них является очень глубоким горем и несомненной потерей для всего движения, для всех людей, которые поднялись против произвола, беззакония в 2014 году, которые продолжали с оружием в руках защищать свои завоевания на протяжении уже трех с лишним лет.

Сейчас, в тот момент, когда на территории Донецкой и Луганской областей, на территории республик, которые уже организовались на части пространства этих областей, когда снова рвутся снаряды, когда свистят пули, когда речь идет о том, что нарушаются снова все возможные договоренности, гибель Гиви очень болезненна и очень сильно ударила по моральному духу людей, которые видят, что смерть забирает лучших - тех, кто безупречно исполнял свой долг, тех, которых нельзя было обвинить в малодушии, трусости или соглашательской позиции.

И, безусловно, нужно сказать, что сейчас это событие не должно затмевать того, что эта смерть очень трагична. Мы слышим каждый день, что разрушаются дома, погибают простые люди, и важно то, что до их пор не решен вопрос с несколькими миллионами жителей ЛНР и ДНР, которые находятся между небом и землей. Такие люди, как Гиви, это тот золотой фонд, который мог бы обеспечить лучшее будущее не только для Донбасса, но и для всей Украины. Поэтому я скорблю наряду с многими другими жителями Донбасса по поводу этого печального события.

На страницах "Правды.Ру" люди писали: "Донбасский ополченец Гиви — живое воплощение Багратиона и внешне на него похож и воюет также…". У войны ведь всегда должны быть реальные лица, чтобы было на кого равняться. Кто поднимет и понесет знамя?

Я считаю, что тот героический период, который был в 2014–2015 годах, отчасти закончился, поскольку сейчас уже воюют не личности, воюют большие батальоны, как это говорил известный классик военной мысли Наполеон, если не ошибаюсь. Так вот сейчас, конечно, это уже война больших батальонов, это война системы, это война металла, машин.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!