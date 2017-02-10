Китайских чиновников наказали за сон на встрече по борьбе с ленью

В Китае шесть госслужащих наказали за сон на собрании. Встреча была посвящена тому, как мотивировать ленивых и вялых чиновников. Фото спящих государственных служащих просочились в интернет, передает Reuters.

Фото: AP

Кроме того, снимки опубликовали в нескольких китайских изданий. Фото получили широкую огласку на фоне борьбы председателя КНР Си Цзиньпина с коррупцией, расточительностью и нарушением служебного долга.

Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало чиновников "написать самокритичные замечания" и принести публичные извинения, передает Газета. ру.

Китай известен на весь мир своим отношением к должностным преступлениям чиновников. В стране в прошлом году определили порядок применения смертной казни в отношении взяточников. Высшая мера наказания применяется к тем, кто незаконно присвоил или получил взяток на сумму более 460 тысяч долларов.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась 4 года назад, с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за нарушение партийной дисциплины и коррупцию тысячи чиновников понесли серьезные наказания.

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