В Китае шесть госслужащих наказали за сон на собрании. Встреча была посвящена тому, как мотивировать ленивых и вялых чиновников. Фото спящих государственных служащих просочились в интернет, передает Reuters.
Кроме того, снимки опубликовали в нескольких китайских изданий. Фото получили широкую огласку на фоне борьбы председателя КНР Си Цзиньпина с коррупцией, расточительностью и нарушением служебного долга.
Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало чиновников "написать самокритичные замечания" и принести публичные извинения, передает Газета. ру.
Китай известен на весь мир своим отношением к должностным преступлениям чиновников. В стране в прошлом году определили порядок применения смертной казни в отношении взяточников. Высшая мера наказания применяется к тем, кто незаконно присвоил или получил взяток на сумму более 460 тысяч долларов.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась 4 года назад, с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за нарушение партийной дисциплины и коррупцию тысячи чиновников понесли серьезные наказания.
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