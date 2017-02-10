Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы

В Донецке прощаются с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным под позывным "Гиви". Церемония началась в здании театра оперы и балета в 10 утра. Однако желающие проститься с полковником начали собираться возле здания Донбасс-оперы задолго до этого.

фото: твиттер, AnnaDeshanely

Как передают СМИ, к полудню перед зданием собрались несколько тысяч человек.

Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта.

По данным следствия, комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете: его взорвали выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".

Позже в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви. Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС ДНР, убийство могли совершить законспирированные украинские агенты.

Фото: Александр Коц/Русская весна

Первыми в последний путь Гиви проводили его родные — родители, младшая сестра и сын. Церемонию посетил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. К месту прощания многие принесли цветы и траурные венки. Со вчерашнего дня по городу развешены плакаты: "Гиви — герой Республики. Невозможно победить того, кто не сдается!". Гроб с телом Гиви установили на пушечный лафет. По улицам Донецка за гробом с телом подполковника следует многотысячная толпа. По последним данным, это около десяти тысяч человек. Люди скандируют: "Спасибо! Гиви — герой".

Траурный кортеж следует по улицам. К толпе присоединяется все больше прохожих, люди выходят из домов и магазинов. Кроме того, многие наблюдают за процессией из окон.

Фото: Александр Коц/Русская весна

Церемония прощания окончена. Гиви предали земле. Погибшего бойца похоронили на кладбище в районе "Донецкого моря" рядом с другом, командиром батальона "Спарта", россиянином Арсеном Павловым (позывной "Моторола"), также героем ДНР.

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