В Донецке прощаются с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным под позывным "Гиви". Церемония началась в здании театра оперы и балета в 10 утра. Однако желающие проститься с полковником начали собираться возле здания Донбасс-оперы задолго до этого.
Как передают СМИ, к полудню перед зданием собрались несколько тысяч человек.
Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта.
По данным следствия, комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете: его взорвали выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".
Позже в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви. Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС ДНР, убийство могли совершить законспирированные украинские агенты.
Траурный кортеж следует по улицам. К толпе присоединяется все больше прохожих, люди выходят из домов и магазинов. Кроме того, многие наблюдают за процессией из окон.
Церемония прощания окончена. Гиви предали земле. Погибшего бойца похоронили на кладбище в районе "Донецкого моря" рядом с другом, командиром батальона "Спарта", россиянином Арсеном Павловым (позывной "Моторола"), также героем ДНР.
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