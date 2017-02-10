"Хватит убивать!": Рен-ТВ проведет спецмарафон в помощь детям Донбасса

Известные российские музыканты в прямом эфире выскажутся против войны в Донбассе, жертвами которой уже стали 200 детей. Марафон стартует 10 февраля в 23:00 по Москве.

"Мы хотим привлечь к этой ситуации внимание всего мира и приглашаем известных людей присоединиться к нашей акции. Мы хотим остановить убийства детей", — сообщили представители телеканала Рен ТВ.

Известно, что участие в марафоне примут Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и "Калинов мост", Алекcандр Ф. Скляр, группа "Кукрыниксы", Юлия Чичерина и другие.

Концертные площадки начнут работу в 23:00 в трех студиях — Москвы, Санкт-Петербурга и Донбасса.

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