Известные российские музыканты в прямом эфире выскажутся против войны в Донбассе, жертвами которой уже стали 200 детей. Марафон стартует 10 февраля в 23:00 по Москве.
"Мы хотим привлечь к этой ситуации внимание всего мира и приглашаем известных людей присоединиться к нашей акции. Мы хотим остановить убийства детей", — сообщили представители телеканала Рен ТВ.
Известно, что участие в марафоне примут Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и "Калинов мост", Алекcандр Ф. Скляр, группа "Кукрыниксы", Юлия Чичерина и другие.
Концертные площадки начнут работу в 23:00 в трех студиях — Москвы, Санкт-Петербурга и Донбасса.
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Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.