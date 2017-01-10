Грипп: на севере свиной, на юге птичий?

Россельхознадзор констатирует осложнение ситуации по гриппу птиц и отмечает, что максимальная угроза возникновения новых очагов в России сохраняется на территориях Крымского, Южного и Северокавказского округов.

Источник фотографии: Associated Press

Как сообщается на сайте ведомства, также о вспышках гриппа, вызванного вирусом Н5N8, сообщили ветеринарные власти 21 европейской страны, в том числе Германии, Швеции, Финляндии, Франции и Украины.

По данным РИА Новости, в России вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере Убсу-Нур в Тыве. Он вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.

В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, Россельхознадзор подчеркивает важность обеспечения неукоснительного соблюдения высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель индейки в РФ компания "Евродон" полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце 2016 года был введен карантин из-за птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц. Общий объем убытков "Евродона" от этих мероприятий составит не менее 1 миллиарда рублей.

Как сообщает агентство Синьхуа, Государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР также призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом H7N9 на территории страны.

Сообщается, что за прошедшие выходные в китайской провинции Цзянси были выявлены минимум четыре случая заражения человека вирусом H7N9. По одному случаю было зафиксировано в провинциях Хунань и Шаньдун, а также в городе Шанхай.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР заявили, что жителям Китая стоит избегать контактов с домашними и дикими птицами, а также отходами их жизнедеятельности и тушками, покупать только сертифицированное мясо домашней птицы.

Напомним, впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

Человек может заразиться птичьим гриппом в случае употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.

В районах, где регистрируется заболеваемость птиц гриппом A(H5N1), люди с клиникой респираторных заболеваний, бронхитами и пневмонией, повышением температуры неясного происхождения, а также страдающие диареей должны быть обследованы для исключения диагноза птичий грипп. От заражения до первых признаков заболевания может пройти около недели. Обычно заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Выслушивается жесткое дыхание и хрипы. Затем может возникнуть затруднение дыхания, вызванное отеком легких.

Кроме того, отмечают поражение печени, что выявляется по повышению активности трансаминаз. Поражаются почки; у трети больных развивается почечная недостаточность. Возможен отек мозга, острый панэнцефалит, токсический шок, коллапс.

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